Mühlenbeck

Der Mühlenbecker Gospel-Workshop mit Adrienne und Marco Morgan Hammond am kommenden Wochenende (11. und 12. September) muss leider abgesagt werden. Grund sind die erneut gestiegenen Hygieneauflagen. Das wird aus dem Mühlenbecker Pfarramt mitgeteilt.

Auch der Gospel-Gottesdienst fällt aus

„Da das Gesundheitsamt weiter bei seiner Linie bleibt, dass zwei Meter Mindestabstand zwischen den Sängerinnen eingehalten werden müssen – auch wenn sie geimpft und getestet sind – macht das leider einen Gospelworkshop unmöglich“, begründet Pfarrer Bernhard Hasse die recht kurzfristige Absage. Leider falle damit auch der ursprünglich für Sonntag in Mühlenbeck geplante Gospel-Gottesdienst aus, der eigentlich parallel zum Schildower Schulanfängergottesdienst stattfinden sollte.

Nachholtermin steht bereits fest

Ein Nachholtermin ist laut der Mitteilung aus dem Pfarramt bereits eingeplant: „Am Wochenende vom 6. bis 8. Mai 2022 sollte es dann endlich wieder klappen mit dem Gospel-Workshop in Mühlenbeck“, heißt es. Mehr Infos und Anmeldung via Telefon unter der Rufnummer 033056/8 90 17 oder per Mail an pfarramt-muehlenbeck@kirche-berlin-nordost.de.

Von MAZonline