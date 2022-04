Mühlenbecker Land

Das Unternehmen DNS-Net will superschnelle Glasfaser-Internetanschlüsse in alle Haushalte im Mühlenbecker Land legen. Am Dienstag stellte es sein Projekt im Hauptausschuss der Gemeinde vor. Darauf macht Gemeindesprecherin Rita Ehrlich aufmerksam. „Das Internet ist zu langsam – nicht nur im Mühlenbecker Land, sondern in vielen Teilen Brandenburgs. Zwar legt die Telekom bei uns zurzeit geförderte Glasfaser-Anschlüsse in sogenannten ,weißen Flecken’, doch davon profitieren bislang nur wenige“, so Rita Ehrlich.

Nun komme Bewegung in die Sache: Am Dienstag stellte sich DNS-Net Internet Service GmbH im Hauptausschuss der Gemeinde Mühlenbecker Land vor. Das Telekommunikationsunternehmen wolle sämtliche Internetleitungen im Mühlenbecker Land neu verlegen – und zwar als superschnelle Glasfaseranschlüsse bis hinein in jedes Haus. „Bisher ist es oft noch so, dass auf den letzten Metern der Hausanschlüsse alte Kupferkabel die Internetgeschwindigkeit extrem abbremsen. Reine Glasfaser erlaubt dagegen laut DNS-Net Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2500 MBit pro Sekunde“, so die Sprecherin. Den flächendeckenden Glasfaser-Ausbau in dieser Form hat DNS-Net schon in einigen Gemeinden und Landkreisen rund um Berlin realisiert – zuletzt wurden in Bernau, Neuenhagen bei Berlin und im Landkreis Havelland entsprechende Kooperationen angestoßen.

Mühlenbecker Land: Hauptausschuss hat zugestimmt

Mit der Zustimmung der Kommunalpolitiker im Hauptausschuss bereite nun auch die Gemeinde Mühlenbecker Land eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit DNS-Net vor. Sie sehe vor, das Vorhaben mit Informationsveranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen zu unterstützen. Umsetzen und finanzieren werde das Unternehmen die Maßnahmen komplett eigenwirtschaftlich über ein Kombinations-Modell. Die Bauarbeiten in den Straßen und den Anschluss der Häuser an die neuen Glasfaserleitungen übernehme das Unternehmen in der Regel komplett auf eigene Kosten.

Im Gegenzug gingen interessierte Anwohnerinnen und Anwohner einen Servicevertrag für Internet, Telefon und Fernsehen mit DNS-Net ein: Kosten je nach Paket 45 bis 80 Euro pro Monat, Bindungsfrist 24 Monate, danach monatlich kündbar und durch einen anderen Anbieter ersetzbar. Der Glasfaseranschluss als feste Infrastruktur bleibt. Ausnahmen: Liegen mehr als zehn Meter zwischen Grundstücksgrenze und Haus, wird für den Anschluss ein pauschaler Beitrag von 249 Euro fällig. Gebäude, die einzeln und weit außerhalb der Ortslage liegen, werden gegebenenfalls separat abgerechnet. Und wer gerade akut keinen Glasfaseranschluss benötigt, aber doch für die Zukunft vorbauen möchte, kann für einmalig 699 Euro auch einen „Kaltanschluss“ ohne Service-Tarif buchen.

50 Prozent aller Haushalte müssen Verträge mit DNS-Net schließen

Damit sich der Ausbau für DNS-Net lohne, so Rita Ehrlich, sei eine Mindestquote nötig: 50 Prozent aller Haushalte im Mühlenbecker Land müssten sich beteiligen – erst dann würden die Bauarbeiten beginnen. Sobald der Startschuss gefallen sei, gehe es aber schnell: Innerhalb von zwei Jahren wolle DNS-Net das gesamte Gemeindegebiet flächendeckend erschlossen haben. „Schnell zu sein liegt ja im eigenen Interesse des Anbieters, denn erst wenn die neuen Glasfaseranschlüsse aktiv sind, fallen die monatlichen Service-Gebühren für Internet, Telefon und Fernsehen an“, so die Gemeindesprecherin. Dauert es länger, haben Kunden ein Rücktrittsrecht.

Sobald die Kooperation im Mühlenbecker Land offiziell angelaufen ist, können interessierte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Nachfragebündelung mit DNS-Net einen Vorvertrag abschließen. „Wenn die Quote erreicht ist, rollen bei uns die Bagger an“, so Rita Ehrlich. „Verfehlen wir die Quote, verfällt die Gültigkeit des Vorvertrages.

Gemeinde Mühlenbecker Land sammelt Bürgerfragen

Bei Rückfragen können Sie sich gern an die Kundenhotline der DNS:NET wenden: Tel. 030 / 667 65 444. Allgemeine Infos finden Sie online unter www.dns-net.de

Speziell für das Mühlenbecker Land wird in Kürze die neue Internetseite www.muehlenbecker-land.einfach-schneller.net freigeschaltet. Bis dahin können Fragen auch schriftlich an presse@muehlenbecker-land.de gesendet werden. „Wir sammeln diese Fragen und Antworten für alle Bürgerinnen und Bürger in einem „FAQ“ (Häufig gestellte Fragen) auf der neuen Info-Webseite“, kündigt Rita Ehrlich an.

