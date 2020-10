Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises hat Rodungsarbeiten an der Lessingstraße in Schildow stoppen lassen und ermittelt nun zu möglichen Konsequenzen gegen den Privateigentümer des betreffenden Grundstücks.

Zahlreiche Erlen, Linden und Ahornbäume wurden in einem geschützten Areal an der Lessingstraße in Schildow gefällt. Quelle: Helge Treichel