Als der Unterricht zu Beginn der Corona-Pandemie in den beiden Grundschulen in Schildow und Mühlenbeck nicht mehr möglich war, entwickelten Eltern eine Sofortlösung für E-Learning, also einen möglichen Unterricht mittels Videokonferenz via Internet. Die Familienväter Frank Fünfstück und István Schönbrunn scheuten dabei weder Zeitaufwand noch eigene Kosten und stellten zeitnah eine getestete digitale Lernplattform zur Verfügung, kostenfrei und finanziert von einem Elternteil. Ernüchtert stellten sie nun allerdings fest, dass sich die Bereitschaft für eine nachhaltige Nutzung in Grenzen hält. Vielmehr könnte sogar die Chance vertan werden, die Nutzung des Systems während der Ferien auszubauen und auf Kindertagesstätten auszuweiten, beispielsweise im Falle einer weiteren Pandemie-Welle.

Vater plädiert für „Plan B“

István Schönbrunn aus Schildow hat sich deshalb zu Monatsbeginn an mit einem Brief an Bildungsministerin Britta Ernst gewandt und um Unterstützung gebeten. „Wir konnten einige Erfolge erzielen, es geht aber viel zu langsam“, begründet er diesen Schritt. Eine Rückkehr zur Vor-Corona-Normalität sieht er skeptisch, plädiert für „Plan B“. Wo es umgesetzt wurde, hätten die Kinder sehr aufmerksam den Unterricht vis Internet verfolgt, sagt Schönbrunn. Ein Beispiel sei der Mathe-Unterricht seines Sohnes Gustav, der nunmehr in die sechste Klasse der Europagrundschule wechselt. Angesichts der neuen Technik hätten sich die Rollen zum Teil vertauscht: Plötzlich erklärten Schüler den Lehrern, wie es geht.

„Nicht gerade mit offenen Armen empfangen.“

„Die Elterninitiative wurde allerdings nicht gerade mit offenen Armen empfangen, geschweige denn besonders unterstützt“, schreibt Schönbrunn der Ministerin. Zwar habe es in den beiden Schulen einige Lehrer gegeben, welche die kostenfreie „BigBlueButton“-Plattform nutzten, um regulären Unterricht zu erteilen – teilweise auch in hybrider Form (ein Teil der Kinder in der Schule vor Ort, der andere Teil zu Hause am PC). „Leider haben sich andere Lehrer den digitalen Lernangeboten komplett verweigert, zum Teil mit nicht nachvollziehbaren Begründungen“, so Schönbrunn. Daher sei in vielen Klassen nur ein kleiner Teil des Schulunterrichts gegeben worden, obwohl die Bedingungen für ein online-learning besser nicht hätten sein können.

Eltern sehen klare Vorteile für Risikogruppen

„Auch gibt es allen Grund zur Klage über behördliche Hemmschuhe, über Ignoranz und fehlende Fachkenntnisse, dem Ausbremsen der Bemühungen von engagierten Eltern“, beklagt der 53-Jährige. Dabei könnten selbst in der Kitabetreuung von nicht notbetreuten Kindern (aber auch im Regelbetrieb) neue Wege beschritten werden – speziell auch Erziehern, die zur Risikogruppe gehören und von zu Hause agieren könnten. Dies gelte natürlich in besonderer Weise auch für Lehrer.

István Schönbrunn erläutert das Konzept, für das die Eltern zudem einen ausführlichen Nutzer-Leitfaden zusammengestellt haben. Quelle: Helge Treichel

Die technischen Voraussetzungen dafür seien zumeist gegeben, „die Verwaltung schafft es aber aus unerklärlichen Gründen seit Jahren nicht, das benötigte Wlan einzuschalten“.

Bürgermeister sieht die Entscheidung bei den Pädagogen

Bürgermeister Filippo Smaldino, selbst Sozialpädagoge, zeigt sich auf MAZ-Nachfrage offen für das Thema. „Wenn die Pädagogen Bedarfe haben, dann gibt es die Verabredung, dass wir gemeinsam mit der Schulleitung beraten, wie die Gemeinde unterstützen kann, wie wir helfen können“, so der Bürgermeister. Die Corona-Lage habe aufgezeigt, dass E-Learning eine Möglichkeit sein könne, „aber nicht die einzige“. Lernen sei etwas zum Anfassen, zitiert Smaldino prägende Fachleute. Der Bildschirm könne aber den direkten Kontakt, die Atmosphäre nicht ersetzen. Smaldino: „Bei allem Enthusiasmus, mit dem von einigen Eltern vorgeprescht wird, aber entscheiden tun immer noch die Lehrer, die Pädagogen.“ Nach den Sommerferien jedoch werde die Gemeinde Möglichkeiten bieten für jene Pädagogen, die digitale Lernangebote machen wollen. Dafür seien Internetzugänge in form von Wlan-Hotspots geschaffen worden.

Was ist BigBlueButton? BigBlueButton (BBB) ist ein Open-Source-Webkonferenzsystem. Zusätzlich zu verschiedenen Webkonferenzdiensten verfügt es über Integrationen für viele der wichtigsten Lern- und Inhaltsverwaltungssysteme. Open Source bedeutet, dass diese Software kostenfrei verfügbar ist, analog zu Linux als Alternative zum Betriebssystem Windows oder LibreOffice als Pendant zum lizenzpflichtigen Office vom Softwareentwickler Microsoft. BBB unterstützt die gemeinsame Nutzung mehrerer Audio- und Videoformate, Präsentationen (Zeiger, Zoomen und Zeichnen), öffentliche und private Chats, Desktop-Sharing, sowie untergeordnete Online-Konferenzräume.

