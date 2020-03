Mühlenbecker Land

In dieser Woche wurden im Mühlenbecker Land sechs neue Sitzbänke aufgestellt. Damit wurde das erste Projekt aus dem Bürgerhaushalt 2019 umgesetzt. Aufgestellt wurden die ersten Bänke von unseren fleißigen Gemeindearbeitern unter anderem am Friedhof in Schildow, im Fischerweg in Summt, in der Hermann-Grüneberg-Straße, vor der Kirche in Schönfließ, vor der Mönchmühle und an der Schönfließer Straße am Abzweig nach Bergfelde. Weitere Bänke folgen in den nächsten Wochen.

Idee mit Nachhaltigkeitsfaktor

Gleich zwei Ideen zum Bürgerhaushalt 2019 hatten die Aufstellung von Bänken im Gemeindegebiet vorgeschlagen. „Wir haben eine wunderschöne Landschaft und man geht gern spazieren. Hier fällt immer wieder auf, dass es an tollen Stellen überhaupt keine Sitzbänke zum Verweilen gibt“, so einer der beiden Mitbürger, die den Vorschlag dafür einbrachten. Bei der Abstimmung über die zugelassenen Vorschläge im September 2019 fanden viele Menschen in unserer Gemeinde, dass dies durchaus unterstützt werden müsste und wählten die „Sitzbänke zum Verweilen“ mit einem Budget von insgesamt 4.400 € auf Platz 2.

Natürlich wurde bei der Anschaffung auch auf den Nachhaltigkeitsfaktor geachtet: Die Bänke sind aus Kunststoff-Recycling Material und unverrottbar. „Vor Vandalismus schützt es sie natürlich nicht“, schränkt Gudrun Engelke ein, die für den Bürgerhaushalt verantwortlich ist. „Aber ich hoffe dennoch, dass sie der Gemeinde lange erhalten bleiben!“

Jetzt wieder Ideen einreichen!

Nach dem Bürgerhaushalt ist vor dem Bürgerhaushalt: Bitte vergessen Sie nicht Ihre Ideen für den neuen Bürgerhaushalt 2020 pünktlich einzureichen. Stichtag ist der 15. April 2020! Bisher sind schon elf Vorschläge für die nächste Runde auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht. Alle Infos dazu unter www.muehlenbecker-land.de/buergerhaushalt > Deine Idee

