Mühlenbecker Land: Feuerwehrleute bei Katastrophenschutzübung dabei

Mühlenbecker Land

Ein Waldbrand in der Tangersdorfer Heide! –Mit dieser Alarmierung rückten am Samstag, 12. März, um 6 Uhr früh auch zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Mühlenbecker Land aus. Es handelte sich allerdings nicht um ein echtes Feuer, sondern um eine gemeinsame Katastrophenschutzübung der Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark.

Unter der Leitung von Zugführer Christian Flieger waren fünf Kameraden aus dem Mühlenbecker Land, das Tanklöschfahrzeug 9000 aus Schildow und der Zühlsdorfer Kommandowagen an der Waldbrandübung beteiligt. „Die Übung diente dazu, die Brandschutzeinheiten der Landkreise in die potenziellen Gefahren des Gebietes der Tangersdorfer Heide einzuweisen sowie die Alarmierung und Marschübung unter Corona-Bedingungen zu testen“, berichtet Christian Flieger.

Löscharbeiten in munitionsbelasteten Gebieten

Die Tangersdorfer Heide in der Nähe von Lychen diente zu Sowjetzeiten als Truppenübungsplatz. Warnschilder weisen noch heute auf zahlreiche munitionsbelastete Flächen hin. Wenn es hier brennt, wird es schnell richtig gefährlich. So waren auch Forstleute und der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg mit von der Partie und klärten die Kameraden der Brandschutzeinheiten unter anderem über die Gefahren und das Aussehen der in Brandenburg aufzufindenden Kampfmitte lauf.

Auch im und um das Mühlenbecker Land herum gibt es ehemalige Truppenübungsflächen und Stellen, an denen immer wieder Munition gefunden wird. Dafür sei Oberhavel nun wieder ein bisschen besser gerüstet, so Zugführer Flieger. Gerd Ritter, Kreisbrandmeister von Oberhavel, war am Schluss sehr zufrieden mit seiner Brandschutzeinheit. Alles hätte super geklappt und vor allem die Absprachen untereinander funktionierten vorbildlich.

Von MAZonline