Spitzer Stift für die Kämmerin

Mühlenbecker Land

Der Finanzrahmen der Gemeinde für 2020 und bei den Investitionen auch für die Folgejahre ist abgesteckt. Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter am Montagabend den Haushalt. Mit einem Ergebnishaushalt von 28,7 Millionen Euro hat dieser ein Volumen wie noch nie, immerhin 1,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Mit der letzten Rate von 200 000 Euro im Mai für die Kredittilgung sei die Gemeinde dann wieder komplett schuldenfrei, verkündete Kämmerin Kerstin Bonk, die viel Lob für den Etatentwurf erhielt. Da sie mit „spitzem Bleistift“ agiere, erhielt sie von CDU-Fraktionschef Mario Müller Stifte mit ihrem Namen und einen Anspitzer. Schließlich sei es einmal mehr gelungen, Aufwendungen und Erträge auszugleichen. „Wir haben keinen Überschuss, aber eine schwarze Null“, sagte Sie. Der Etat sei „solide gestrickt“. Die Gemeinde erhalte zwar geringere Schlüsselzuweisungen vom Land, durch die anhaltenden Zuzüge wachse jedoch das Steueraufkommen.

In Investitionen werden 6,53 Millionen Euro fließen, wobei alle vier Ortsteile gleichermaßen bedacht wurden und der größte Teil in die Kindertagesstätten fließe. Größtes Projekt sei die Erweiterung des Hortes „Kinderland“ in Schildow. Der Baustart sei für 2021 vorgesehen. 1,1 Millionen entfallen auf den Gehwegbau – speziell in Zühlsdorf. Der desolate Gehweg an der Dorfstraße wird erneuert, wobei keine Kostenbeiträge auf die Grundstückseigentümer zukämen, betont Kerstin Bonk. Kommunale Straßenbaumaßnahmen seien im kommenden Jahr nicht vorgesehen. Unklar sei noch der geplante Parkplatzbau am Holunderweg in Schönfließ: Das Thema war von der Tagesordnung genommen worden.

Zum besseren Verständnis des Haushalts lieferte Kerstin Bonk eine Liste mit Maßnahmen der baulichen Unterhaltung. Größter Posten neben Feuerwache (Heizung, Toranlage) und Rathaus (Fassade, Türen, Heizung, Elektrik) ist die Sanierung der Europaschule. 570 000 Euro fließen in das Altgebäude, die Dachsanierung der Zweifeldhalle schlägt mit 50 000 Euro zu Buche. Zu den größten Transferaufwendungen von knapp zehn Millionen Euro gehört die Kreisumlage mit 6,3 Millionen Euro.

Von Helge Treichel