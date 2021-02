Mühlenbecker Land

Die Gemeinde Mühlenbecker Land ist eine amtsfreie Gemeinde, die erst im Jahr 2003 durch den Zusammenschluss der vier ehemals selbstständigen Gemeinden Mühlenbeck, Schildow, Schönfließ und Zühlsdorf entstand. Die Gesamtfläche der Gemarkung beträgt 52,3 Quadratkilometer. 106,2 Kilometer Gemeindestraßen durchziehen den Ort. Hinzu kommen 24,52 Kilometer Bundes- und Landesstraßen und 6,85 Kilometer Kreisstraßen.

„Das Mühlenbecker Land wächst und zwar mit zunehmendem Tempo“, registriert Bürgermeister Filippo Smaldino. Das seien zum Teil junge Familien, die es ins Grüne lockt. Das seien aber auch Menschen in der Mitte ihres Lebens, die im Ort ihren neuen Lebensmittelpunkt finden. „Das freut mich als Bürgermeister natürlich“, so Smaldino. Andererseits stelle das auch große Herausforderungen an die politisch Verantwortlichen, insbesondere im Bereich der sozialen Infrastruktur. Dies zeigt aktuell unter anderem die Diskussion um die dringend erforderliche Erweiterung des Hortgebäudes in Schildow.

Zur Zeit leben in der Gemeinde insgesamt 15 550 Menschen (Stichtag 31. Dezember 2020), ein Jahr zuvor waren es noch 15 442 und noch ein Jahr früher 15 231 Einwohner. Die aktuellen 15 550 Menschen verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile: Mühlenbeck hat 4 220 Einwohner (Vorjahr: 4232), Schildow 6 640 (6605), in Schönfließ leben 2 282 Menschen (2267) und Zühlsdorf hat 2 408 (2338) Einwohner.

Der Ortsteil Mühlenbeck liegt im Zentrum . Er umfasst die Siedlungen Mühlenbeck (Dorf), Mönchmühle, Summt, Feldheim, Buchhorst, Woltersdorf und Großstückenfeld. Mühlenbeck ging kurz nach seiner urkundlichen Ersterwähnung um 1375 in den Besitz des Klosters Lehnin über. Die Historische Mönchmühle, eine Wassermühle mit Mahlbetrieb, wurde bereits zwischen 1224 und 1234 gegründet und zu dieser Zeit von den Zisterziensermönchen aus Lehnin betrieben.

Der wahrscheinlich älteste und „adligste“ Ortsteil: Schönfließ

Der Ortsteil Schönfließ ist der westlichste Teil des Mühlenbecker Landes. Er gilt zudem als ältester und historisch „adligster“ Ortsteil der Gemeinde. Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1270. Weithin sichtbar ist die aus Feldsteinen mitten im Ort gebaute Kirche, die später eine barocke Ausstattung erhielt.

Schildow, 1375 urkundlich verbürgt, entwickelte sich, ähnlich wie Mühlenbeck, zu einem Dorf mit vorrangig landwirtschaftlicher Prägung. Erwähnung fand der Ort 1475 als einer der Ersten in der Mark, wo Mohn und Senf angebaut wurden.

Der Ortsteil Zühlsdorf besticht durch seine besondere dörfliche Struktur. Eingebettet in Kiefernwälder, Heide und Wiesen gibt es viele verschiedene Siedlungen, wie zum Beispiel Lubowsee, Seefeld, Zühlsdorfer Mühle, Fuchswinkel und Zühlslake.

Die Anbindung an die im Ausbau befindliche Autobahn und damit eine schnelle Verbindung in die nahe Hauptstadt Berlin ist einer der Beweggründe, warum sich Menschen hier ansiedeln, denn etliche Einwohner verdienen außerhalb ihren Lebensunterhalt.

