Ab dem 25. Mai dürfen alle Kinder, die eine Betreuung benötigen, einmal wöchentlich wieder in die Kindertagesstätten im Mühlenbecker Land gehen. Dies teilte das Büro des Bürgermeisters der Gemeinde Mühlenbecker Land mit. Nachdem die Notfallbetreuung bereits erweitert wurde, werden die Kitas weiter schrittweise geöffnet. Der Regelbetrieb wird aber noch nicht wiederaufgenommen.

Da die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen weiterhin einzuhalten sind, können aus Platzgründen nicht alle Kinder gemeinsam in der gewohnten Gruppengröße betreut werden. Alle Kinder, die bisher an der Notfallbetreuung teilgenommen haben, werden weiter täglich zu den gewohnten Zeiten betreut. Es ist davon auszugehen, dass Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, weiter dort benötigt werden. Auch Alleinerziehende werden weiter besonders berücksichtigt. Alle anderen Kinder, deren Eltern auf einen Kitaplatz angewiesen sind, dürfen ab Ende Mai einmal wöchentlich wieder in die Einrichtung gehen. Dabei sollen kleine, feste Gruppen gebildet werden. Der Tag in der Woche ist verbindlich festgelegt. Für Geschwisterkinder, die in die gleiche Kita gehen, gibt es Einzelfallregelungen. Sie dürfen zusammen an den festgelegten Tagen die Kita besuchen.

Diese Regelungen für den Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb sollen auch für die Ferienzeit bis Anfang August 2020 gelten. Das teilt das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit. Im Gegensatz zu den Kitas nehmen die Kindertagespflegestellen den Regelbetrieb wieder vollständig auf. Alle Kinder können wieder wie gewohnt von ihren Tagesmüttern betreut werden. Kita-Eltern, die die Möglichkeit der wöchentlichen Betreuung wahrnehmen möchten, melden den Bedarf bitte möglichst bis zum 20. Mai in ihrer Einrichtung vor Ort an. Die Hortbetreuung soll im Anschluss an den festgelegten Schulunterricht wieder erfolgen. Die Termine werden bekannt gegeben, sobald die endgültigen Schultermine vorliegen.

Die Kindertagesstätten im Mühlenbecker Land sind unter folgenden Telefonnummern bei Fragen zu erreichen. Kita „Spatzenhaus“, Schildow, Telefon: 033056/74 36 7, Kita „An der Heidekrautbahn“, Schildow, Telefon: 033056/74 23 1, Kita „Raupe Nimmersatt“, Mühlenbeck, Telefon: 033056/74 39 0, Kita „Koboldhaus“, Summt, Telefon: 033056/74 38 1, Kita „Schneckenhaus“, Zühlsdorf, Telefon: 033397/61 21 3, Kita „Am Schlosspark“, Schönfließ, Telefon: 033056/20 87 5.

