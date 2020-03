Knirpse pflanzen zwei Robinien

Schildow

Weil bald der „ Tag des Baumes ist“, wurden schon jetzt in Mühlenbeck auf der Verkehrsinsel an der Lindenallee zwei Robinien gepflanzt. Die Robinie ist der Baum des Jahres 2020. Und an seinem Ehrentag am 25. April könnte die Pflanzung aufgrund von Trockenheit schon nicht mehr optimal sein.

Das Einbuddeln und Angießen übernahmen Knirpse der Kita „Spatzenhaus“ in Schildow. Dazu gab es ein Ständchen: „Ich bin der Baum vor deinem Haus. ... wenn du vorbei gehst, grüß mich mal. Wenn es trocken ist, gieß mich mal“, sangen die Kinder.

Dann griffen alle beherzt zu den Schaufeln und verteilten Erde und Substrat rund um die Wurzeln. Ein Akt, der von der Gemeinde Mühlenbecker Land initiiert ist. Seit 2008 wird gemeinsam mit der Bürgerinitiative „ Baumschutz Kommunal“ und einer Kita-Gruppe jedes Jahr der Baum des Jahres gepflanzt. „Kinder sind unsere Zukunft. Bäume sind unsere Zukunft, sind unser Leben“, betonte Bürgermeister Filippo Smaldino in seiner Rede vor Ort.

Übrigens: Robinien kommen ursprünglich aus Nordamerika und sind bei uns seit 300 Jahren heimisch. Die cremeweißen Blüten der „Scheinakazie“ duften nicht nur fantastisch, sie sind auch ein wichtiger Lebensspender für Bienen und Insekten, die daraus „Akazienhonig“ machen.

Von MAZ online