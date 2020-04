Mühlenbecker Land

In den Kindertagesstätten der Gemeinde Mühlenbecker Land wird ab Montag, 20. April, die Notbetreuung fortgesetzt. Darüber informierte Birgit Rathmann aus dem Büro des Bürgermeisters. Der Regelbetrieb in den Kitas und Schulen ist auch nach der Ankündigung zur schrittweisen Rückkehr in den Alltag nicht vorgesehen, lautet die Begründung.

„Eltern, deren Kinder bereits einen Notbetreuungsplatz in unseren Kitas haben, müssen keinen neuen Antrag stellen, erhalten aber auch keinen Bescheid zur Verlängerung der Notbetreuung“, zitiert Birgit Rathmann eine Mitteilung aus der Verwaltung des Landkreises.

In der Kreisverwaltung seien am Donnerstag zahlreiche Anfragen von Eltern zu den weiteren Regelungen der Kita-Notfallbetreuung eingegangen. „Leider müssen wir bei diesem Thema alle Eltern noch um etwas Geduld bitten“, bedauert Landrat Ludger Weskamp. Konkrete Auskünfte könnten noch nicht gegeben werden. „Denn noch liegen uns keine Information der Landesregierung vor, welche Regelungen es geben soll oder welche zusätzlichen Berufsgruppen eventuell in die Notfallbetreuung aufgenommen werden sollen. Erst wenn wir das in den Händen halten, können wir allen Eltern eine verbindliche Auskunft geben.“

Die Brandenburger Landesregierung habe weitere Informationen für Freitag angekündigt. Alle aktuellen Informationen veröffentlicht der Landkreis umgehend auf seiner Homepage unter www.oberhavel.de/corona. Klar sei bereits jetzt, dass die Hotline für die Kita-Notfallbetreuung ab Montag, 20. April, wieder geschaltet sein wird. Genauere Informationen dazu würden folgen.

Der Landkreis strebt an, dass Personen, für deren Kinder die Teilnahme an der Notfallbetreuung bereits mit bewilligendem Bescheid bis zum 19. April 2020 gewährt wurde, keinen erneuten Antrag auf Gewährung einer Notfallbetreuung für die Zeit ab dem 20. April 2020 stellen müssen. Alle Informationen zur Allgemeinverfügung seien auf der Homepage des Landkreises abrufbar: https://www.oberhavel.de/

