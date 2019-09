Pflanzen für Bienen, Sitzbänke für Bürger

Mühlenbecker Land

Die Bürger haben am Rande des Herbst-Mühlenfestes am Sonnabend über den Bürgerhaushalt abgestimmt. Platz 1 mit 201 Stimmen: Insekten- und bienenfreundliche Anpflanzungen, Grünflächengestaltung im gesamten Gemeindegebiet (15 000 Euro).

2. Platz mit 89 Stimmen: Sitzbänke zum Verweilen für Spaziergänger und ältere Bürger im gesamten Gemeindegebiet (4400 Euro).

3. Platz mit 68 Stimmen: Neue Spielgeräte für den Spielplatz ‚Mühlenring‘ im Ortsteil Mühlenbeck“ (14800 Euro).

4. Platz mit 53 Stimmen:Der Kochbus kommt in Kitas und Horte mit einem Projekt für gesunde Ernährung in der gesamten Gemeinde (5500 Euro),

5. Platz mit 51 Stimmen:Trimm-Dich-Pfad in der Mönchmühlenstraße anlegen im Ortsteil Schildow im Umfang des noch offenen Restbetrages (10 300 Euro).

Aus 41 Vorschlägen mussten die Bürgerinnen und Bürger auswählen, wem sie ihre drei Stimmen geben wollen. 394 Einwohner der Gemeinde gaben Ihre Stimme ab. 1177 Stimmen konnten als gültig gewertet werden, fünf waren ungültig. Die Projekte werden in die Haushaltsplanung für 2020 aufgenommen und im nächsten Jahr in die Realität umgesetzt.

Ideen für den Bürgerhaushalt 2020 dürfen wieder eingereicht werden: online über MaerkerPlus – www.maerkerplus.brandenburg.de/de/muehlenbecker-land (über den grünen Button „Anliegen eintragen“ rechts auf der Seite); per E-Mail an buergerhaushalt@muehlenbecker-land.de; mit dem Teilnahmeformular im neuen Flyer – im Rathaus, in der Bürger- und Touristinformation (Hauptstraße 9) oder in der Außenstelle Schildow (Schmalfußstraße 6) abgeben.

Von MAZonline