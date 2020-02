Angesichts der drohenden Sperrung von Elsestraße und Schildower Straße in Berlin-Reinickendorf hat der Betreiber des Werkmarktes einen Hilferuf an die Glienicker Gemeindevertretung gerichtet. Die Kommunalpolitiker bitten in einem Brief um eine einvernehmliche Lösung und befürworten eine Bürgerversammlung.