Mühlenbecker Land: Telefonbetrug scheitert trotz weinender „Nichte“

Mühlenbecker Land

Einen betrügerischen Anruf erhielt eine 82-Jährige aus dem Mühlenbecker Land am Dienstagnachmittag (5. Januar) gegen 16.30 Uhr. Dabei sei es angeblich die Nichte selbst gewesen, die unter Tränen von einem durch sie verursachten, tödlichen Unfall berichtete. „Danach gab sie das Telefon an eine angebliche Polizistin weiter, die eine Kaution für die Freilassung der Nichte forderte“, berichtete Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. Die Angerufene glaube die Geschichte nicht und beendete das Gespräch.

Weiterer Anruf in Glienicke

Auch in Glienicke/Nordbahn klingelte am Dienstag das Telefon einer 54-Jährigen. Dort meldete sich ein unbekannter Mann, der sich als Kripo-Beamter ausgab und sich nach dem Befinden der Frau erkundigte. „Der Anrufer erzählte, es hätte angeblich einen Überfall in der Nähe der Frau gegeben“, erklärte der Pressesprecher. Auch in diesem Fall hatten die Betrüger keine Chance: Die 54-Jährige legte auf und meldete sich bei der „echten“ Polizei.

Von MAZonline