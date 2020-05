Mühlenbecker Land

Die Online-Umfrage um zu erfahren, wie viele Kinder der Gemeinde Mühlenbecker Land in den Sommerferien eine Betreuung benötigen, ist abgeschlossen. Das wird aus dem Rathaus mitgeteilt. Um planen zu können, bittet die Kitaverwaltung die Eltern jetzt, das entsprechende Formular auszufüllen und bis zum 31. Mai bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Eltern werden gebeten, daran zu denken: Beide Elternteile benötigen die Bestätigung ihres Arbeitgebers, dass der Urlaub nicht in den Schließzeiten der Kitas genommen werden kann und somit ein Betreuungsplatz beansprucht wird.

Welche Kitas die Sommerbetreuung übernehmen, werde noch bekannt gegeben, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Es soll möglichst in gleicher Weise wie in den vergangenen Jahren verfahren werden.

Das Antragsformular finden Eltern auf der Gemeindewebsite unter Rathaus & Verwaltung/Formularservice.

Weiterer Hinweis: Sollte die Kindernotbetreuung im Rahmen der Eindämmungsverordnung des Landkreises Oberhavel bis zum Sommer fortgesetzt werden, werden auch während der Sommerferien ausschließlich Kinder, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, betreut. Die Bestätigung der Notfallbetreuung durch den Landkreis ist dann zwingend notwendig.

