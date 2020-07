Mühlenbecker Land: Vier Orte raufen sich zusammen

Mühlenbecker Land

„Die Gemeinde Mühlenbecker Land wird als Wohlfühlland entwickelt.“ Dieses Ziel wird im Leitbild formuliert, das vor gut zehn Jahren von einer ganzen Gruppe von aktiven Einwohnern entwickelt wurde. Dies soll erreicht werden, indem charakteristische Merkmale und Anziehungspunkte geschaffen werden, die Gemeinde als Naherholungsort für Wandern, Sport und Gesundheitsförderung weiterentwickelt wird (Stichwort: Tor zur Natur) und die Ortsteile gemeinschaftlich auftreten. „Wohnen, wo andere Erholung suchen“, heißt es bereits auf dem Titel dieses Papiers. Weitere Leitsätze betreffen den gegenseitigen Umgang. So sollen zum Beispiel die Werte der gegenseitigen Achtung, Verständnisbereitschaft und Wertschätzung gepflegt werden – von Kommunalpolitikern, Verwaltungsvertretern und natürlich den Einwohnern selbst. „Die Demokratie wird bewahrt und gegen Extremismus und Gewalt wird aktiv Stellung bezogen“, heißt es weiter. Flankiert wird dieses Leitbild von einer Imagekampagne mit der positiven Botschaft „Das Glück liegt so nah.“

Die Gemeinde Mühlenbecker Land in ihrer jetzigen Form entstand am 26. Oktober 2003 aus dem freiwilligen Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Mühlenbeck, Schildow, Schönfließ und Zühlsdorf. Die Gemeinde gliedert sich in vier Ortsteile. 15 308 Einwohner lebten hier zu Beginn dieses Jahres. Einwohnerstärkster Ortsteil ist Schildow mit mehr als 6540 Einwohnern, gefolgt von Mühlenbeck mit mehr als 4200 Einwohnern. Schönfließ und Zühlsdorf halten sich nahezu die Waage bei rund 2260 Einwohnern.

Zusätzlich zu den vier Ortsteilen bestehen die sogenannten Wohnplätze Bieselheide, Buchhorst, Feldheim, Försterei Zühlslake, Groß-Stückenfeld, Lubowsee, Mönchmühle, Seefeld, Steinpfuhlsiedlung, Summt, Woltersdorf, Zühlsdorfer Mühle und Zühlslake.

Die Leitbilddiskussion entstand 2006, da nach dem Zusammenschluss der Zusammenhalt zu Wünschen übrig ließ. Die Frage „Quo vadis?“ war dabei keineswegs akademischer Natur, denn in den Jahren 2006/07 herrschte zwischen den gesellschaftlichen und politischen Gruppen der neuen Ortsteile Zank. Die heftigen Auseinandersetzungen spiegeln sich in der damaligen Bürgerzeitung „Bürgerschild“ als Zeugnis dieser Jahre wider. Es fehlte eine verbindende „Klammer“ zwischen den Beteiligten und mit der Berufung der sogenannten Leitbildgruppe entspannte sich die Situation. In welcher Art Gemeinwesen wollten die Menschen hier miteinander leben? Welches Selbstverständnis und welche Prinzipien sollten sie einen? Die Fragen wurden inzwischen beantwortet.

Von Helge Treichel