Die Basis für die meisten kommunalpolitischen Entscheidungen in der Gemeinde Mühlenbecker Land bilden die Debatten und Entscheidungen in den vier Ortsbeiräten in Mühlenbeck, Schildow, Schönfließ und Zühlsdorf. Die Ortsbeiräte haben in der Regel fünf Mitglieder, die im Zuge der Kommunalwahlen gesondert gewählt werden. Die fünf Gewählten mit den meisten Stimmen bestimmen wiederum aus ihrer Mitte den/die Ortsvorsteher(in). Im Land Brandenburg vertreten die Ortsvorsteher gemeinhin ihren Ortsteil gegenüber den Organen der Gemeinde. Außerdem werden die Sitzungen des jeweiligen Ortsbeirats vorbereitet und geleitet. Im Verhinderungsfall übernimmt diese Aufgabe die ebenfalls gewählte Stellvertretung.

Die Entscheidungen der Ortsbeiräte haben allerdings ausschließlich empfehlenden Charakter und sind nicht bindend für die endgültige Entscheidung in der Gemeindevertretung – ähnlich wie das bei den Empfehlungen aus den Fachausschüssen der Fall ist.

Im Rahmen ihrer Serie „Zu Hause im Mühlenbecker Land“ hat die MAZ die vier Ortsvorsteher um ihre Meinung gebeten und allen die selben drei Fragen gestellt:

1.Welches Projekt beschäftigt Sie aktuell am meisten in ihrem Ortsteil?

2.Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Zukunftsprojekt in ihrem Ortsteil?

3. Wie ist die Stimmung und wie klappt die Zusammenarbeit in der Gemeinde?

Silvia Gaideck. Quelle: Helge Treichel

Priorität hat die Heidekrautbahn

Silvia Gaideck (parteilos, Mitglied in der SPD-Fraktion) ist Ortsvorsteherin in Schildow:

1.Für mich ist das die Wiederinbetriebnahme der Heidekrautbahn und alles, was damit zu tun hat.

2.In der Zukunft geht es darum, einerseits die Wohnqualität und andererseits das Grün im Ortsteil Schildow zu erhalten.

3.Im Moment ist das schwer einzuschätzen. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass der Ton seit der letzten Kommunalwahl rauer geworden ist. Im Moment ist alles etwas gedeckelt durch die Corona-Krise, die wir durchmachen.

Mario Müller. Quelle: privat

Mehrere wichtige Projekte

Mario Müller ( CDU), Ortsvorsteher in Schönfließ:

1.Es gibt in Schönfließ gleich mehrere wichtige Projekte die mich beschäftigen. Die Sportanlage für Sportvereine , der Parkplatz am S-Bahnhof und der Bieselheide. Auch die Radwegeanbindung (Lückenschluss) nach Bergfelde. Die Sanierungsarbeiten unseres Gutsparks laufen planmäßig.

2.Das größte Zukunftsprojekt ist der Bau der Sportanlage.

3.Die Zusammenarbeit in der Gemeinde läuft sehr konstruktiv mit den Anwohnern. Es gibt nicht immer gleiche Meinungen, aber es findet sich immer ein guter Mittelweg, um gemeinsam voran zu kommen. Ich bin ein Mensch, mit dem man reden kann – und ich lasse mich auch gerne überzeugen.

Thomas Pump. Quelle: Jürgen Nass

Manchmal muss ich nachfragen

Thomas Pump ( Die Linke), Ortsvorsteher in Zühlsdorf:

1.Die Projekte, die den Ortsbeirat zur Zeit zur Zeit beschäftigen, sind der Neubau des seit Jahren desolaten Gehweges an der Dorfstraße, die Umgestaltung des Ortszentrums und der Neubau des Zühlsdorfer Sportplatzes.

2. Für die Zukunft ist die Erweiterung oder der Neubau der Kita in Zühlsdorf besonders wichtig, weil die Einwohnerzahlen zur Zeit in unserem Ortsteil am stärksten steigen.

3.Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ist eigentlich sehr gut. Bei manchen Problemen muss ich leider noch mal nachfragen.

Jens Berschneider. Quelle: Gemeindeverwaltung Mühlenbecker Land

Die Kinder sind am wichtigsten

Jens Berschneider (Freie Wähler), Ortsvorsteher in Mühlenbeck:

1.Wie am besten der Gemeindevertreterbeschluss zur Instandsetzung unserer Sandstraßen nach dem sogenannten „Bernauer Modell“ umgesetzt werden kann und damit auch endlich die unsäglichen Erschließungsbeiträge für unsere Straßenanlieger entfallen.

2.Das wichtigste sind unsere Kinder! Wir müssten wegkommen von immer größer werdenden Kindertagesstätten. Auch die Mühlenbecker Grundschule muss entlastet werden, indem die jüngsten Schüler in den Ortsteilen beschult werden. Außerdem ist der Beschluss für den Ersatzneubau unseres Jugendklubs in der Bahnhofsstraße zügiger umzusetzen.

3.Das Zusammenspiel zwischen der hauptamtlichen Arbeitszeit der Verwaltungsmitarbeiter und der ehrenamtlichen Arbeitszeit der Kommunalpolitiker muss besser klappen.

Von Helge Treichel