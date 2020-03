Mühlenbecker Land

„Wir befinden uns in einer Krise und müssen nun mit Ruhe, Besonnenheit und Fachkompetenz vorgehen“, appelliert Bürgermeister Filippo Smaldino. Die Gemeindeverwaltung Mühlenbecker Land folgt in ihrem Vorgehen einem internen Pandemie-Notfallplan für die Verwaltung, der systematisch abgearbeitet wird. Dieser dient dazu, die Handlungsfähigkeit der Verwaltung als Staat- und Regierungsbehörde sicherzustellen.

Rathaus wird verschlossen

Seit Montag, 16. März 2020, um 12 Uhr, besteht ein generelles Betretungsverbot für alle Räume, Sportplätze und Gebäude der Gemeinde Mühlenbecker Land. Der Alt- und Neubau des Rathauses sind ab sofort verschlossen. Der Bürgermeister möchte damit verhindern, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch eventuelle Quarantänemaßnahmen eingeschränkt wird.

Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sämtliche Behördengänge online oder telefonisch zu erledigen. Die Mitarbeiter im Rathaus sind per E-Mail unter gemeinde@muehlenbecker-land.de oder unter der zentralen Telefonnummer 033056 841-0 zu erreichen. Diese Nummer ist bis auf weiteres von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, freigeschaltet. In unaufschiebbaren Notfällen können die Sachbearbeiter einen individuellen Termin mit Bürgern vereinbaren.

Veranstaltungen

Das Zutrittsverbot umfasst gleichfalls alle kommunalen Räume, Gebäude und Sportplätze der Gemeinde. Davon betroffen sind sämtliche Veranstaltungen, egal ob privat, gewerblich oder die kommunalen Gremien, sowie der Trainingsbetrieb in den Sporthallen und auf den Plätzen zunächst bis einschließlich 19. April 2020. Auch die Jugendclubs, die Sitzungen der Ortsbeiräte in dieser Woche sowie die Ausschusssitzungen in 14 Tagen sind davon betroffen.

Die Freiwillige Feuerwehr sagte bereits Ende letzter Woche sämtliche Osterfeuer, Feste und auch die allgemeinen Ausbildungseinsätze ab. Der Fortbetrieb der Feuer- und Rettungswachen muss unter allen Umständen gesichert werden.

Informationen über die Pressestelle

Für den Bevölkerungsschutz ist bei uns der Landkreis Oberhavel zuständig“, erläutert Smaldino. Er bittet um Verständnis, dass das dortige Gesundheitsamt das Rathaus selbst über Fallzahlen oder Quarantänemaßnahmen oft erst zeitgleich mit der Presse informiere. „Sobald wir relevante Informationen erhalten, geben wir diese über unsere Pressestelle an die Bürger weiter. Natürlich ist diese ganze Situation unglaublich dynamisch.“

Filippo Smaldino warnt speziell davor, den vielzähligen Nachrichten von Privatpersonen in sozialen Netzwerken etc. ungeprüft zu vertrauen. Sowohl die Gemeinde Mühlenbecker Land (www.muehlenbecker-land.de) als auch der Landkreis (www.oberhavel.de) und die Landesministerien (www.brandenburg.de) arbeiten z.T. sieben Tage pro Woche und geben nach Absprache fortlaufend aktuelle Nachrichten zentral über ihre Pressestellen heraus.

Bei den meisten Maßnahmen – von Veranstaltungsabsagen bis hin zu Betretungsverboten – geht es darum, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. „Nach aktuellen Schätzungen nehmen 80 Prozent der Bevölkerung immer mehr Einschränkungen im Alltag in Kauf, um 20 Prozent zu schützen“, zeigt der Bürgermeister auf. „Dazu zählt auch, dass wir alle privat auf nicht lebensnotwendige Kontakte verzichten. Bitte achten Sie in nächster Zeit besonders auf sich und auf Ihr Verhalten. Gehen Sie an die frische Luft, achten Sie auf Ihre Gesundheit, halten Sie die bekannten Hygieneregeln ein. Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger bitten, lassen Sie uns in dieser Krise zusammenstehen!“

Von MAZonline