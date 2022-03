Mühlenbecker Land und Skórzec zeigen emotionale Geste für den Frieden

Mühlenbeck

Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) reiste Ende vergangener Woche in die polnische Partnergemeinde Skórzec. Gemeinsam mit seiner Frau war er eingeladen, um das für einen Euro „verkaufte“ Tanklöschfahrzeug feierlich von einem katholischen Pfarrer taufen zu lassen und am Freitag offiziell bei der Freiwilligen Feuerwehr der Partnergemeinde in Dienst zu stellen. Nach mehr als 20 Jahren treuer Dienste im Ortsteil Schönfließ beginnt für das Einsatzfahrzeug damit ein zweites Leben in Polen. Bereits in der Nacht zuvor war es zu seinen ersten Einsatz gefahren – einem nahegelegenen Waldbrand.

Bewegend: Bürgermeister legen gemeinsam Kranz nieder

Die Übergabe sei ein beeindruckendes Erlebnis gewesen, sagt Smaldino nach seiner Rückkehr. „Am emotionalsten war für mich aber die gemeinsame Kranzniederlegung für die Opfer des Warschauer Ghettos.“ Dafür waren Filippo Smaldino und sein polnischer Amtskollege Jerzy Długosz am vergangenen Sonnabend gemeinsam nach Warschau gereist.

Filippo Smaldino und Jerzy Długosz (v.l.) bei der gemeinsamen Kranzniederlegung in Warschau. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

„Wir haben ein gemeinsames historisches Erbe: Nie wieder Krieg!“, sagte der Bürgermeister. „Doch jetzt erleben wir in Europa, dass wieder Menschen umgebracht und vertrieben werden.“ Es sei ihnen angesichts dieser Situation ein Bedürfnis gewesen, eine gemeinsame Botschaft zu senden: „Wir haben daraus gelernt.“

Deutschland und Polen stehen zusammen „in und für Europa“

Die Partnergemeinden nutzten ihre gemeinsame Geste für die nachdrückliche Forderung nach Frieden in der Ukraine. „77 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges haben wir jetzt wieder einen Krieg hier in Osteuropa. Und wieder sterben völlig sinnlos Menschen! Auch diesen Toten gilt unser Gedenken“, sagte Smaldino in seiner Ansprache. Der Gedenkkranz – niedergelegt an jener Stelle, an der Bundeskanzler Willy Brandt 1970 spontan auf die Knie fiel – trägt zwei Kranzschleifen mit den Namen „Mühlenbecker Land“ und „Skórzec“. Die Partnergemeinden wollen damit zeigen: „Heute lassen sich Polen und Deutschland nicht mehr entzweien, sondern wir stehen zusammen in und für Europa!“, erklärte Smaldino.

Die feierliche Übergabe des Feuerwehrfahrzeugs an die polnischen Einsatzkräfte in Polen (v.l.): Bürgermeister Jerzy Długosz, Filippo Smaldino, seine Frau Oya, vier Kameraden der Feuerwehr und rechts der oberste Feuerwehrchef Pawel Marciniak mit seiner Frau. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

Zufällig sei eine israelische Reisegruppe darauf aufmerksam geworden. Weitere Menschen kamen aus dem benachbarten „Museum der Geschichte der polnischen Juden“ hinzu. „Plötzlich standen mehr als hundert Menschen hinter uns“, so der Bürgermeister. Im Anschluss hätten sich mehrere Gespräche mit den vorrangig jüdisch-stämmigen Besuchern ergeben. Viel Zuspruch habe vor allem die Tatsache erhalten, dass ein deutscher Politiker sich vor den Gefallenen verneige.

Geste sorgt für internationale mediale Aufmerksamkeit

Sogar ein Team des rumänischen Fernsehens und der BBC aus Großbritannien sei vor Ort gewesen und hätten ihn über die Beweggründe befragt, sagt Filippo Smaldino. Dass Putins Angriffskrieg in der Ukraine und der Flüchtlingsstrom Richtung Europäische Union in einen historischen Zusammenhang gestellt wurde, sei mit großem Interesse aufgenommen worden. Ebenso, dass eine deutsche Kommune ihre polnischen Partner mit Sach- und Geldspenden für die Ukraine-Hilfe direkt unterstützt. „Mit dem Interview habe ich gezeigt: Wir in Europa stehen Hand in Hand“, berichtet Bürgermeister Smaldino im MAZ-Gespräch.

Bürgermeister Samaldino und Schulleiter Jacek Jagiello vor der Büste des Namensgebers der Schule, Hetman-Stanisław-Zółkiewsk. Quelle: Gemeinde Mühlenbecker Land

Außerdem verbrachte Bürgermeister Smaldino das Wochenende damit, die Freundschaft mit der Partnergemeinde in verschiedensten Bereichen zu festigen: Eine Gruppe von Schülern der Gesamtschule Mühlenbeck mit ihrer Lehrerin Franziska Rennspieß hatte dem Bürgermeister den Wunsch nach einer Schulbegegnung mit auf den Weg gegeben. Daher besuchte der Verwaltungschef unter anderem das nahegelegene Hetman-Stanisław-Zółkiewsk-Gymnasium in Siedlce. Schuldirektor Jacek Jagiello habe den Vorschlag der Schüler begeistert aufgenommen.

Fußballer treffen sich zum Freundschaftsspiel

Weitere Treffen seien bereits geplant. Auch Sportler aus beiden Gemeinden würden sich auf einen regen Austausch freuen. Anlässlich des Rathausfestes am 25. Juni und der zeitgleichen 75-Jahrfeier des SV Mühlenbeck werde im Mühlenbecker Land eine Mannschaft 9- bis 11-jähriger polnischer Kicker erwartet. Beim Kinder-Fußballturnier werden Mannschaften aus dem gesamten Mühlenbecker Land um den aus Polen beigesteuerten Wanderpokal antreten. Auch eine Gegeneinladung gebe es bereits.

Auch kulturelle und wirtschaftliche Bande geknüpft

Und schließlich würden auch im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich neue Bande geknüpft – beispielsweise, indem beim Rathausfest auch Künstler aus Skórzec auftreten und regionale polnische Produkte im Angebot seien.

Von Helge Treichel