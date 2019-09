Mühlenbecker Land Mühlenbeck - Mühlenbecker Postfiliale schließt Die Postfiliale in Mühlenbeck, im Kiosk an der Hauptstraße, wird nach dem 17. Dezember 2019 geschlossen. Die Deutsche Post sucht einen Nachfolger.

Der Kiosk an der Hauptstraße 25 in Mühlenbeck, in dem sich die Postfiliale befindet. Quelle: privat