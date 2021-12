Mühlenbecks abgewählter Ortsvorsteher Jens Berschneider gibt eine Stellungnahme ab

Mühlenbeck

Ex-Ortsvorsteher Jens Berschneider (Freie Wähler) wandte sich in einer Stellungnahme an die Mühlenbecker Einwohnerschaft. Trotz Wählervotum mit den meisten Stimmen, könne er nach seiner Abwahl in einer Sondersitzung am vergangenen Donnerstag nicht mehr als Ortsvorsteher tätig sein. „Trotzdem können Sie sich darauf verlassen, dass ich mich auch in Zukunft in meiner ‚ach so bekannten Art‘, für Ihre Belange und Probleme einsetzen werde“, sicherte er zu – „auch wenn dies so manchem in unserer Gemeinde, nicht passen wird“. Davon werde er sich auch vom „Amtsschimmel“ nicht abhalten lassen.

Berschneider weist Vorwürfe zurück

Die gegen ihn gerichteten Vorwürfe, wonach er Verwaltungsmitarbeiter beschimpfen und als Lügner hinstellen würde, „weise ich konsequent von mir“. Allerdings werde er weiter die Stimme erheben, „wenn es um die Belange unserer Bürgerinnen und Bürger geht“. Sein Ton könne zwar „schroff und emotional“ sein, gab er zu. Aber er lüge nicht und handele weder zur persönlichen Vorteilsnahme noch aus Kalkül, so Berschneider: „Im Gegenteil: Ich habe versucht, auch denen Gehör zu verschaffen, die – weil sie zu unbequem waren – als Querulanten abgestempelt wurden.“

Ehrlichkeit gehört für ihn dazu

„Wenn es aussieht wie ein Huhn und gackert wie ein Huhn, dann ist es auch ein Huhn“, schreibt Jens Berschneider. „Das werde ich auch in Zukunft so sehen.“ Sein Handeln habe stets darauf basiert: „Füreinander – miteinander – transparente Beschlüsse und demokratisches Denken“. Ebenso gehöre für ihn eine „konstruktive Zusammenarbeit“ und „gegenseitige Wertschätzung“ als Grundvoraussetzung dazu – „Ja, aber bitte auf Augenhöhe und mit dem Gesicht zum Volke und nicht im Hinterzimmer mit dem Gesicht zum Parteibuch.“ Außerdem gehöre Ehrlichkeit dazu – „und dass wir nicht Wasser predigen und Wein trinken“. Genau das sei aber seiner Meinung nach geschehen. Im Zusammenhang mit dem Abwahlverfahren kritisiert Berschneider zudem die Rolle von Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD).

Von Helge Treichel