Nach 24 Jahren: Christine Peschke verabschiedet sich aus dem Mühlenbecker Ordnungsamt

Mühlenbecker Land

Über viele Jahre war ihr Gesicht wohl eines der bekanntesten der Verwaltung: Christine Peschke arbeitete seit 1997 für die Gemeinde Mühlenbecker Land. Nun wechselt sie in die passive Phase ihrer Altersteilzeit über.

Abschied nach 24 Dienstjahren

Herzlich wurde sie am Donnerstag, 30. September 2021, von ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Ihre ersten Jahre für das Mühlenbecker Land verbrachte Christine Peschke in der Gemeindekasse. Später wechselte sie in die Vollstreckung, bevor sie dann vor 17 Jahren zum Ordnungsamt kam. Seither war sie aus dem Außendienst nicht mehr wegzudenken. Resolut und doch immer mit Herz brachte sie so manchen Falschparker wieder in die Spur und hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort.

Peschke will in Zukunft nur noch Fahrrad fahren

„Das Wichtigste ist, nicht den Humor zu verlieren“, ist Christine Peschke überzeugt. Dass sie davon immer noch reichlich besitzt, bewies sie in ihrer Abschiedsrede an die Kollegen, wo sie ihren eigenen Berliner Dialekt auf die Schippe nahm. Für den Ruhestand hat sich die Schildowerin schon viel vorgenommen: „Ich fahre nur noch Fahrrad“, kündigt sie an. „Alle reden immer von Bewegung und von Umweltschutz, nur muss man auch mal machen. Man muss halt im Kleinen was machen, wenn man im Großen was bewirken will.“ Und den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen will sie auf jeden Fall halten.

Von MAZonline