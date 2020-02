Summt

Unbekannte schlugen am 26. April 2019 zwischen 15.20 und 15.50 Uhr die Seitenscheibe eines in Summt auf einem Parkplatz abgestellten VW Polo ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Aktentasche entwendet, in der Ausweise, ein Mobiltelefon und die Bankkarte lagen. Nur kurze Zeit später wurden mit dieser Bankkarte an einem Geldautomaten in Klosterfelde ( Barnim) 1 000 Euro abgeholt. Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu dessen Identität oder Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel.

1000 Euro wurden vom Konto des Geschädigten abgehoben. Quelle: Polizeidirektion Nord

Überwachungskameras zeichneten den Mann auf. Quelle: Polizeidirektion Nord

Mit der entwendeten Bankkarte wurde in Klosterfeld (Landkreis Barnim) Geld abgehoben. Quelle: Polizeidirektion Nord

