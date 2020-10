Nach filmreifer Razzia: Mann wegen des Anbaus von Cannabis in seinem Keller vor Gericht

Mühlenbecker Land

Wegen des Anbaus und Besitzes von Cannabis musste sich ein Mann aus dem Mühlenbecker Land am Donnerstag vor dem Schöffengericht Oranienburg verantworten. Mit den Worten: „Stimmt genauso, wie es vorgelesen wurde“, bestätigte Markus S. die von der Staatsanwältin vorgetragene Anklageschrift und legte damit ein umfassendes Geständnis ab. Daraus ging hervor, dass bei einer Hausdurchsuchung des Angeklagten am frühen Morgen des 14. Juni 2017 die Polizeibeamten im Keller Cannabispflanzen fanden, zwei Wasserpfeifen und insgesamt 31 Gramm Pflanzenmaterial mit allerdings nur einem Wirkstoff von einem Gramm THC. Der vom Gesetzgeber festgelegte Grenzwert für eine nicht geringe Menge liegt dagegen bei 7,5 Gramm THC. Der Angeklagte beteuerte, dass er das Cannabis nur für seinen Eigenbedarf angebaut habe. Den Samen habe er sich über das Internet beschafft. Diese Behauptung konnte das Gericht nicht entkräften und glaubte dem 42-Jährigen auch, dass er seitdem clean sei. Es handele sich um eine geringe Menge mit einem sehr niedrigen Wirkstoff und nur eine „weichen“ Droge“, hielten der Richter und seine beiden Schöffen dem zur Zeit Arbeitslosen zugute. Berücksichtigung fand auch, dass die Tat über drei Jahre zurückliegt, und der Angeklagte seitdem keine anderen Straftaten begangen hat. Somit sei eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 25 Euro, also 2 000 Euro, angemessen, begründete der Vorsitzende das Urteil. Die Staatsanwältin hatte zuvor 90 Tagessätze in ihrem Plädoyer beantragt.

Jobverlust nach Razzia

Der Verteidiger betonte, dass sein Mandant im Zusammenhang mit der damaligen Razzia erhebliche Konsequenzen hinnehmen musste. So sei der Pkw des Angeklagten für ein halbes Jahr beschlagnahmt und für acht Monate die Fahrerlaubnis eingezogen worden. Für den Berufskraftfahrer war somit auch der Job dahin. Auch sei er von den Beamten bei der Festnahme erheblich körperlich verletzt worden. Da könnte man von einer Bestrafung vielleicht auch völlig absehen, so der Anwalt. Er spielte damit auf die Ursachen, die zu diesem Prozess führten, an. Denn einer Streife fiel in der Tatnacht die rasante Fahrweise von Markus S. auf und sie verfolgte ihn. Der hängte die Polizisten jedoch ab, die daraufhin mithilfe der Einsatzleitung die Wohnung des Fahrers ausfindig machten und Verstärkung anforderten. Die schickten erstaunlicherweise gleich eine komplette SEK – Truppe, die fernsehkrimireif die Wohnungstür aufbrach, eine Blendgranate warf und den im Bett liegenden Angeklagten mit vorgehaltener Waffe überwältige. Er habe dabei Faustschläge erhalten, so die Darstellung von Markus S., die die Staatsanwältin als sehr dramatisch anzweifelte. „Sie hätten doch Anzeige erstatten können, wenn es so war“, sagte sie. So fanden die Beamten die Miniplantage im Keller. Kommissar Zufall hatte zugeschlagen.

Von Helmut Schneider