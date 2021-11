Schildow

„Hier muss was gemacht werden für die Leute, die hier leben wollen“, sagt Peter Schuster. Der 49-Jährige hatte am Sonntagnachmittag sofort den Rettungsdienst alarmiert, nachdem er direkt vor seinem Grundstück kurz nach 16 Uhr einen Knall vernahm und kurz darauf den tödlichen Unfall realisiert hatte.

Peter Schuster (49) aus Schildow, Ersthelfer beim Unfall in der Schönfließer Straße. Er fordert mehr Schutz für Fußgänger an diesem Fahrbahnabschnitt. Quelle: Helge Treichel

Inzwischen steht fest: Ein 71-jähriger Berliner war mit seinem Hyundai Tucson – auf der Schönfließer Straße (B 96a) aus Schönfließ kommend – aus noch ungeklärter Ursache in Höhe Behrensstraße nach rechts auf den Gehweg eingeschwenkt. Dort fuhr er einen 36-jährigen Schildower an und überrollte in der weiteren Folge die 60-jährige Mutter dieses Mannes. Sie hatte den Kinderwagen mit ihrem zweijährigen Enkel geschoben und wurde unter dem Geländewagen eingeklemmt. Der SUV kam erst an einer Eiche zum Stehen – direkt in der Einfahrt von Peter Schuster, der Erste Hilfe leistete. Der Kinderwagen war nach seinen Angaben noch einige Meter weit den Gehweg hinuntergerollt. Das Kind schrie. Es wurde leicht am Kopf verletzt.

Beinahe selber betroffen

Noch fünf Minuten zuvor habe er mit seiner Frau überlegt, ob sie noch das Laub vor dem Grundstück zusammenharken, berichtet der Anwohner. „Wir haben uns um entschlossen – und leben noch!“, sagt er.

Gunnar Prütz sammelt am Montag Trümmerteile ein. Quelle: Helge Treichel

Schuster berichtet, dass der Vater mit dem Fahrer eines Pkw ins Gespräch gekommen war, der kurz hinter der Einmündung zur Behrensstraße neben ihm auf der B 96a gehalten hatte. Die 60-jährige Großmutter, die laut Polizei zu Besuch war und nicht in Schildow zu Hause ist, war derweil mit dem Kinderwagen etwas vorausgegangen. Während ihr Sohn eine Beinfraktur erlitt, war sie komplett überrollt worden. Sie verstarb direkt am Unfallort.

Unfallfahrer stammt aus Berlin und stirbt im Unfallklinikum

Der Unfallfahrer dagegen starb erst später im Unfallklinikum Berlin-Buch. Der 71-Jährige war von den Feuerwehrkräften aus Schildow und Mühlenbeck in einer rund 30-minütigen Rettungsaktion aus seinem Wagen befreit worden. „Dazu mussten wir das Dach des Autos abschneiden“, sagt Gunnar Prütz. Der Gerätewart der freiwilligen Feuerwehr ist am Montagvormittag noch einmal zum Einsatzort gekommen, um verbliebene Trümmerteile und medizinische Hilfsmittel aufzusammeln, die zurückgeblieben waren. Der Einsatz am Vorabend hatte bis 21 Uhr gedauert. 37 Einsatzkräfte der Löschzüge Schildow und Mühlenbeck waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen vor Ort.

Für die Frauen und Männer war der Einsatz wie ein Déjà-vu, sagt Gunnar Prütz. Nur einen Kilometer entfernt waren im Juli dieses Jahres zwei Frauen im Alter von 28 und 32 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. „Gefühlt war das erst gestern“, sagt er.

Anwohner. Auf der Strecke wird oft schnell gefahren

Erst gut einen Monat liegt der Unfall auf dem selben Straßenabschnitt zwischen Schönfließ und Schildow zurück, bei dem ein 83-jähriger Mann, seine 81-jährige Beifahrerin und eine 26-jährige Frau verletzt wurden.

An dieser Stelle begann die tödliche Irrfahrt am Sonntagnachmittag. Quelle: Helge Treichel

Auf der Strecke werde oft sehr schnell gefahren, stellt Peter Schuster fest. Das gelte ebenso auf der schnurgeraden Strecke innerorts in Schildow. Bereits eine Stunde nachdem der tödliche Unfall am Sonntag beräumt war, hätten sich zwei Porsche-Fahrer ein Überholrennen geliefert. Nicht zu bremsen seien auf der Strecke häufig auch Motorradfahrer. Die ließen sich nicht davon abschrecken, dass auf dem Abschnitt regelmäßig geblitzt werde.

Viele Schildower Kinder gehen hier zur Schule

„Die meisten fahren ordentlich“, gibt Peter Schuster zu, aber seit längerem fordere die Nachbarschaft Gegenmaßnahmen gegen Raserei. Denn in den Schildower Gärten beispielsweise seien in fast allen Häusern auch Kinder zu Hause. Die müssten auf dem Schulweg die B 96a überqueren. Denkbar seien ein stationärer Blitzer ebenso wie Ampelanlagen oder ein bis zwei Fußgängerübergänge. „Aus meiner Sicht wäre es wichtig, die Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden auf Landes-, Kreis und Gemeindeebene zu verbessern“, fordert Peter Schuster: „Das Zusammenspiel muss besser koordiniert werden.“ Die Landratswahl wäre seiner Ansicht nach ein guter Anlass, um dahingehend tätig zu werden.

Gutachten sollen Klarheit zu Unfallursache bringen

Warum der Fahrer scheinbar ungebremst auf den Gehweg fuhr, ist auch weiterhin nicht bekannt, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag auf MAZ-Nachfrage. „Ich gehe aber davon aus, dass die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordnen wird“, so die Sprecherin. Im Rahmen dieser Untersuchungen lasse sich möglicherweise klären, ob bei dem Mann ein gesundheitliches Problem vorlag. Auch zur Geschwindigkeit, mit welcher der Mann unterwegs war, lasse sich noch keine Aussage treffen. Unter anderem mit dem Tempo befasse sich das Gutachten, das der eigens zur Unfallstelle gerufene Dekra-Gutachter anfertigen wird. Dies werde aber einige Wochen dauern, sagte Dörte Röhrs. Der Hyundai sei sichergestellt und zwei Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Von Helge Treichel