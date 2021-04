Neubau des Mühlenbecker Jugendclubs soll verschoben werden

Mühlenbeck

Anfang Juli 2018 haben die Jugendlichen und ihre Sozialarbeiter vom Jugendclub Mühlenbeck „Allround B 16“ noch gejubelt: Die Einrichtung, seit 2013 in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Oranienburg, soll einen Neubau erhalten. Dieser Freude ist spätestens in Ernüchterung und Ärger umgeschlagen, als die neuerlichen Pläne bekannt wurden. Auf Vorschlag des Bürgermeisters soll der Neubaubeschluss für acht Jahre ausgesetzt und das Gebäude stattdessen für 90.000 Euro instand gesetzt werden.

„Im Rahmen der Vorplanung des Neubaus Jugendclub musste leider festgestellt werden, dass aus planungsrechtlichen Gründen ein Ersatzneubau ohne weitere Bauleitplanung nicht möglich ist“, heißt es in der Begründung. Gleichzeitig wurde konstatiert, dass zahlreiche andere Projekte anstehen (Horterweiterung Schildow, Voraussetzungen für die Heidekrautbahn, Kita-Projekte) und mit dem undichten Dach ein akuter baulicher Mangel vorliegt. Eine ganze Liste von Instandsetzungsarbeiten wurde zusammengestellt. Dazu zählen neben den Arbeiten zum Abdichten und Stabilisieren des Daches der Austausch des Heizungskessels, das Verstärken des Fundaments und Instandsetzen der Fassade, das Erneuern von drei Fenstern und der Elektroanlage, Arbeiten an den Sanitäranlagen und den Bodenbelägen sowie Malerarbeiten. Diese „zwingend notwendigen“ Arbeiten wurden mit der Leitung des Jugendclubs abgestimmt. Gleichzeitig wird große Dringlichkeit festgestellt. Danach aber wäre das Gebäude wieder für acht bis zehn Jahre nutzbar, resümierte Bau-Fachbereichsleiter Hanns-Werner Labitzky.

Doch Familienvater Sozialausschussvorsitzender Steffen Brück (SPD) zog die Notbremse. „Wir müssen die Jugendlichen mitnehmen“, warnte er und schlug eine Überweisung in den Sozialausschuss vor. Keiner der Jugendlichen, auch seine Kinder nicht, könnten das Vorgehen nachvollziehen. Es herrsche Frustration.

Als Kompromiss schlug CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Müller vor, die Sanierungssumme auf 110.000 Euro aufzustocken und mit dem Beschluss die Verwaltung gleichzeitig zu beauftragen, einen B-Plan aufzustellen. „Wir müssen eine Perspektive geben“, unterstützte Klaus Schwartzer (Freie Wähler) den CDU-Ergänzungsantrag. Sie wolle den Jugendlichen auch künftig noch in die Augen schauen können, sagte Barbara Jockel (Freie Wähler). Dem Hinweis von Ortsvorsteher Jens Berschneider (Freie Wähler), wonach keine langwierige Planung nötig sei, widersprach Labitzky vehement – unter anderem mit Verweis auf die spezielle Lage im Außenbereich und am Tegeler Fließ.

„Ich war erschrocken, wie es drinnen aussieht“, sagte Dennis Hentschel (CDU). Man stoße den Jugendlichen vor den Kopf. Das Gebäude müsse so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Auch Joana Ohme (B 90/Grüne) setzte sich für den Neubau ein, „Wir wollen nicht für, sondern mit den Jugendlichen etwas machen“, sagte Harald Grimm (SPD). Er schlug deshalb vor, die Jugendlichen einzuladen und ihnen die Problematik zu erläutern, um sie in den Beschluss einzubeziehen. Für eine „schnelle Sondersitzung“ plädierte deshalb Mario Müller. So schnell wie möglich müssten Dachdeker organisiert werden, denn Firmenkapazitäten seien knapp. „Eine solche Bausituation hat es seit dem Krieg nicht mehr gegeben“, mahnte Müller an. Die Dringlichkeit unterstich seinerseits Hartmut Lackmann (Die Linke). Am Ende entschied sich eine klare Mehrheit für die schnelle Sondersitzung. Es war von einem Termin bereits in der nächsten Woche die Rede, fest stand dieser indes zunächst noch nicht.

Am Eingang des Jugendclub zielt Comic-Star Homer Simpson mit einem Gewehr auf Passanten. Allerdings schießt er nicht mit Schrot, sondern mit „Respekt und Liebe“ sowie „Hoffnung und Freude“, wie auf den Flaschen unter dem Lauf der Flinte zu lesen ist. Gerade von letzterer Ladung wird er noch jede Menge brauchen in Mühlenbeck.

Von Helge Treichel