Neuer, größer, grüner: Rewe startet in Schildow durch

Auf dem ehemaligen Gelände der Furnierfabrik in Schildow entstand in den vergangenen Monaten unter den Augen zahlreicher Schaulustiger ein neuer Supermarkt mit einer besonderen Bauform – ein Rewe Green Building. Kauffrau Susann Tscheschlog eröffnet am Donnerstag (29. Oktober) ihren Energiespar-Markt im Ortskern.

„In den vergangenen Wochen sind wir umgezogen, haben hier alles für unsere Kunden hergerichtet“, sagt die Inhaberin, die seit 2015 die bestehende Rewe-Filiale in Schildow betrieb. Mehr als 15 000 verschiedene Produkte mussten an ihre Plätze in Regalen und Truhen gebracht werden. „Jetzt kann es losgehen“, sagt Susann Tscheschlog erfreut.

Susann Tscheschlog vor der Gemüseabteilung ihren neu gebauten Marktes in Schildow. Mehr als sieben Millionen Euro wurden investiert. Quelle: Enrico Kugler

Der „grüne“ Supermarkt spare aufgrund des nachhaltigen Baukonzepts bis zu 50 Prozent Energie im Vergleich zu einem Standardbau. Zudem fällt er auch architektonisch aus dem Rahmen – dank der markanten Leimholzrahmenbinder an der Gebäudefront sowie Holzelementen im Dachtragewerk. Rewe hat in dem Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land mehr als sieben Millionen Euro investiert. Neben dem Supermarkt hat der Lebensmittelhändler auch die Erschließungsstraße finanziert und wichtige Voraussetzungen für die Reaktivierung der Heidekrautbahn geschaffen, erläutert Stephanie Behrens von der Rewe-Unternehmenskommunikation.

Mitarbeiterzahl steigt von 30 auf 50

In dem Supermarkt zwischen Bahnhofstraße und Schönfließer Straße arbeiten künftig 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Das sind 20 mehr als im alten Markt“, sagt Susann Tscheschlog. „Es ist ein wirklich schönes Gefühl, in solch einer Zeit Jobs zu schaffen. Dank der Bedienungstheken und unserem Rewe-Abholservice brauchen wir viel mehr Hände als vorher.“ Mit einer Verkaufsfläche von rund 1700 Quadratmetern ist das Lebensmittelgeschäft deutlich größer als das vorherige. Es gibt knapp 90 Kundenparkplätze. Das bisherige Mietobjekt werde wieder an den Vermieter Gottschalk übergeben.

„Mit der Eröffnung wollen wir die Ortsmitte beleben, wir wollen ein Treffpunkt sein“, nennt Susann Tscheschlog ihr Ziel: „Ich nenne es gern den neuen Schildower Frische-Marktplatz.“

Auch Verwaltungschef Filippo Smaldino begrüßt die Rewe-Ansiedlung in der Ortsmitte: „Als Bürgermeister freue ich mich, dass Rewe sagen kann: Die Investitionskraft für diesen Einkaufsmarkt haben wir gehabt – und nicht hätten wir gehabt.“ Der neue Vollsortimenter sei für den Ortsteil Schildow und darüber hinaus für die gesamte Gemeinde zur Deckung des täglichen Bedarfs „sehr wichtig“. Zusammen mit einer neuen Straße, dem Seniorenwohnprojekt der Oberhavel-Kliniken und der künftig reaktivierten Heidekrautbahn „entsteht ein neuer Ortskern“, so Smaldino. Der Dorfplatz am Sportgelände werde sich zu einer Kommunikationsplattform entwickeln.

Gut beraten an der Theke

Die zusätzliche Fläche nutzen die Marktchefin und ihr Team vor allem für frische Lebensmittel. Neben einem großen Bereich mit Obst und Gemüse zähle auch die Salatbar zum neuen Frischeangebot, wird beim Pressetermin am Mittwochnachmittag informiert. Zudem erfülle sich ein großer Wunsch vieler Kunden: In dem neuen Supermarkt gibt es eine neun Meter lange Bedientheke mit Fleisch, Wurst und Käse – „fachkundige Beratung, individuelle Portionsgrößen und saisonal wechselnde Sortimente inklusive“, so Susann Tscheschlog. Mit dem Rewe Abholservice holt die Unternehmerin zudem eine neue Art des Einkaufens nach Schildow: Die Kunden könnten ihre Lebensmittel ab dem 4. November online auf rewe.de und in der Rewe-App bestellen und zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl fertig zusammengestellt im Markt abholen.

Sparsamer Öko-Supermarkt, neue Infrastruktur

Für die Planung und Entwicklung des Neubauprojektes habe sich das Handelsunternehmen sich in den vergangenen Jahren eng mit der Gemeinde Mühlenbecker Land abgestimmt, erläutert Stephanie Behrens. So sei vereinbart worden, dass Rewe die Kosten für die neue Erschließungsstraße trägt, die parallel zur Bahnstrecke verläuft. Zudem ließ das Unternehmen 56 P+R-Parkplätze am Bahnhof bauen – eine vorbereitende Maßnahme für die Wiederinbetriebnahme der Heidekrautbahn in den nächsten Jahren. „Es handelt sich bei diesem Standort um einen ganz besonderen, auch mit Blick auf die Investitionssumme. Eine jahrelange Brachfläche im Ortszentrum ist nun verschwunden, und auch die Zufahrtswege konnten wir verbessern“, erläutert Nawid Ahmadi, der für das Projekt zuständige Rewe-Bauleiter.

Heidi Krüger und Melanie Brandenburg räumen die letzten Regale ein. Quelle: Enrico Kugler

In dem insgesamt rund 2400 Quadratmeter großen Rewe Green Building würden der Einsatz modernster Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik und energieeffiziente Kälteanlagen für einen möglichst niedrigen Energieverbrauch sorgen, so Ahmadi. Versorgt würden die Anlagen mit 100 Prozent Grünstrom. Neben moderner Haustechnik wie komplett verglasten Kühlregalen mit LED-Beleuchtung, bei denen ausschließlich natürliche Kältemittel zum Einsatz kommen, zähle zu den Vorzügen des Energiespar-Marktes auch großzügig einfallendes Tageslicht dank breiter Glasfronten. Unabhängig bestätigt werde die ressourcenschonende Bauweise und energieeffiziente Betreibung durch die Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Mit einem Umsatz von 24,5 Miliarden Euro (2019), mehr als 148 000 Mitarbeitern und mehr als 3600 Märkten gehöre die Rewe Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die Märkte würden als Filialen oder durch selbstständige Rewe-Kaufleute wie Susann Tscheschlog betrieben.

