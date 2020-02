Am 26. April 2019 schlugen bisher unbekannte Täter die Seitenscheibe eines VW Polo in Summt ein. Daraus entwendeten sie eine Aktentasche, in der sich unter anderem eine Bankkarte befand. Nur wenig später wurde damit an einem Geldautomaten in Klosterfelde (Barnim) Geld abgehoben.