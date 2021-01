Mühlenbecker Land

Der Ortsbeirat Zühlsdorf ebenso wie der Ortsbeirat Mühlenbeck haben sich entschieden, die für den 12. beziehungsweise 14. Januar vorgesehenen Sitzungen aufgrund der aktuellen pandemischen Lage abzusagen. Die nächsten regulären Sitzungen finden statt am 9. März 2021 in Zühlsdorf und am 11. März 2021 in Mühlenbeck.

Ortsbeirat Schönfließ tagt online

Die Schönfließer Sitzung findet am Mittwoch, 13. Januar um 18.30 Uhr online statt. Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, an dieser Sitzung online teilzunehmen. Auf der Internetseite der Gemeinde Mühlenbecker Land wird der Zugangslink rechtzeitig veröffentlicht.

Anzeige

Hauptsächlicher Beratungsgegenstand ist die Änderung der Postleitzahl in Zühlsdorf. Postalisch gehört Zühlsdorf mit der Postleitzahl 16515 bisher zum Bereich Oranienburg. Da einige Straßennamen doppelt, also sowohl in Zühlsdorf als auch in Oranienburg vorkommen, kam es immer wieder zu Problemen bei der Zustellung. Jetzt soll Zühlsdorf territorial mit in das Postleitzahlengebiet 16567 eingegliedert werden.

Dieser Punkt steht auch auf den Tagesordnungen der anderen drei Ortsbeiräte. Zühlsdorf und Mühlenbeck werden sich im März mit dem Thema beschäftigen.

Orstbeirat Schildow als Hybridsitzung

Der Ortsbeirat Schildow findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen wie geplant am 11. Januar um 18.30 Uhr als Hybridsitzung im Bürgersaal Schildow, Franz-Schmidt-Staße 3 statt. Das bedeutet, die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch online möglich. Auch hier wird der Zugangslink auf der Gemeindehomepage rechtzeitig veröffentlicht.

Beraten wird unter anderem die Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Planungsstand zur Bebauung des „Sondergebietes Gastronomie und Beherbergung in der Hermsdorfer Straße. Zur Diskussion steht auch, ob mit der Planung zum Ausbau der Katharinenstraße, Viktoriastraße, Elisabethstraße und Lindeneck fortgefahren werden soll.

Offen für alle Einwohner

Die stattfindenden Sitzungen der Ortsbeiräte Schildow und Schönfließ sind öffentlich. Die komplette Tagesordnung sowie detaillierte Sitzungsvorlagen können über den Rathausserver abgerufen werden: www.muehlenbecker-land.de.

Alle Teilnehmenden an der Schildower Hybridsitzung vor Ort im Bürgersaal – auch Besucher – sind verpflichtet zum Schutz ihrer MitbürgerInnen beim Betreten des Gebäudes eine Alltagsmaske zu tragen.

Von MAZonline