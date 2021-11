Ortsbeirat Mühlenbeck stellt Abwahlantrag gegen Ortsvorsteher Jens Berschneider

Mühlenbeck

Der Mühlenbecker Ortsvorsteher Jens Berschneider von den Freien Wählern steht politisch und persönlich unter Beschuss. Wie der 57-Jährige in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates am Donnerstagabend mitteilte, liege ein Abwahlantrag gegen ihn vor. Das ist in der Sitzung allerdings nicht weiter kommentiert oder diskutiert worden.

Beteiligte wollen sich noch nicht äußern

Auf Anfrage einer Bürgerin erklärte Kerstin Rennspieß (Die Linke) lediglich, dass die Hintergründe aktuell noch nicht begründet werden. „Wir werden uns erst dazu äußern, wenn der Antrag offiziell auf der Tagesordnung der geforderten außerplanmäßigen Sitzung ist“, so das Mitglied des Ortsbeirates. Darüber hätten sich alle übrigen vier Ortsbeiratsmitglieder verständigt, erklärte sie im Nachgang auf MAZ-Nachfrage. Das sind neben Kerstin Rennspieß die Mitglieder Hans-Jörg Braun (CDU), Barbara Jockel (Freie Wähler) und Axel Berschneider (SPD) – also sogar der Bruder und die Fraktionskollegin.

Vier Mitglieder des Ortsbeirats beantragen AB- und Neuwahl

Tatsache ist: Die genannten vier Mitglieder des Ortsbeirates haben einen gemeinsamen Beschlussantrag formuliert und diesen dem Ortsvorsteher Ende vergangener Woche per Einschreiben zukommen lassen. Darin beantragen die vier Unterzeichner das Einberufen einer außerplanmäßigen Ortsbeiratssitzung zur Abwahl des amtierenden Ortsvorstehers Jens Berschneider und zur Neuwahl eines Ortsvorstehers für den Ortsteil Mühlenbeck. Dieser Beschlussantrag sei laut Kommunalverfassung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung auf die Tagesordnung aufzunehmen, heißt es unter Angabe der jeweiligen Paragrafen.

Berschneider akzeptiert Antrag nicht

Das allerdings will Jens Berschneider so nicht akzeptieren. „Ich lasse das kommunalrechtlich überprüfen“, sagte er auf Anfrage. Er sei der Meinung, dass ihm zwar das Misstrauen ausgesprochen werden könnte, eine Abwahl so einfach aber nicht funktioniere. Seiner Ansicht nach sei dafür ein Einwohnerantrag mit allen Formalitäten erforderlich. Auch der Ortsbeirat als Gremium könne diesen initiieren, „aber dann müsste es eine Neuwahl geben“, ist Berschneider überzeugt.

Ortsvorsteher will sich entschuldigen

Der Mühlenbecker Maurermeister, der im Juni 2019 zum neuen Ortsvorsteher gewählt wurde und damit die langjährige Ortsvorsteherin Anita Warmbrunn (AG MüLa) ablöste, vermutet einen Schachzug: „Die Hoffnung bestand wahrscheinlich darin, dass ich freiwillig gehe“, sagt Jens Berschneider mit Blick auf die vielfältigen Anschuldigungen. Seitens des Bürgermeisters beispielsweise sei ihm vorgehalten worden, dass er mittlerweile seine Mitarbeitenden in der Verwaltung vor ihm schützen müsse und diese Angst vor einer Zusammenarbeit hätten. „Wenn ich jemanden beleidigt haben sollte, werde ich mich entschuldigen“, betont Berschneider. „Aber solange ich nicht weiß, wer das ist, ist das schwierig.“

Die frisch gewählte Gemeindevertretung im Juni 2019. Jens Berschneider ist rechts außen auf dem Bild zu sehen. Quelle: Helge Treichel

Laut der Begründung des Beschlussantrags sei jede konstruktive Zusammenarbeit von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung geprägt. Dies jedoch sei durch den Ortsvorsteher gegenüber seinen Ortsbeiratsmitgliedern, Mitarbeitenden der Verwaltung sowie vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr gegeben. Stattdessen würden Mehrheitsbeschlüsse vom Ortsvorsteher ignoriert. Vermisst werde bei Jens Berschneider auch, dass er den Ortsbeirat gegenüber den Institutionen der Gemeinde im Sinne der Mehrheitsmeinung des Gremiums vertritt. Dadurch rechtfertige er nicht mehr das in ihn gesetzte Vertrauen.

Aus der Mitte des Ortsbeirates gewählt

Tatsache ist auch, dass der Ortsvorsteher im Jahr 2019 aus der Mitte der fünf Ortsbeiratsmitglieder von diesen selbst gewählt wurde. In diesem Sinne seien sie es auch, die über eine Abwahl und Neuwahl zu befinden hätten, lautet die Rechtsauffassung und das Selbstverständnis im Sinne des Antrages.

Berschneider erhält Zuspruch von außen

Jens Berschneider allerdings fühlt sich nicht zuletzt bestärkt durch Zuspruch von außen. „Ich soll mich nicht kleinkriegen lassen“, werde ihm von verschiedener Seite mit auf den Weg gegeben. Er selbst sei gar „nicht erpicht“ auf das Amt des Ortsvorstehers. Dass er dieses Amt bekam, entspreche allerdings auch dem Wählervotum. Und gewählt sei er für eine komplette Amtsperiode. In Brandenburg beträgt diese fünf Jahre.

Von Helge Treichel