Schildow

Die Mitglieder des Ortsbeirates Schidow haben in ihrer Sitzung am Montag den Entwurf des Bebauungsplanes GML Nr. 40 „Sondergebiet Gastronomie, Beherbergung und Wohnen Hermsdorfer Straße“ im Ortsteil Schildow einstimmig befürwortet – einschließlich Begründung. Ebenso wurde den nachfolgenden politischen Gremien empfohlen, die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen. Der Bebauungsplan wird als Planung der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung aufgestellt. Das Plangebiet umfasst 5500 Quadratmeter. Vorhabenträger ist ein kleiner ortsansässiger Familienbetrieb, der auf seinen Grundstücksflächen die bestehenden Nutzungen ( Restaurant, Beherbergungsgewerbe, Wohnen) weiterentwickeln möchte. Die vorhandenen Nutzungen (Gaststätte, Hotel mit zehn Zimmern und Wohnhaus) sollen erhalten bleiben. Zusätzlich sollen 27 Zimmer geschaffen werden, außerdem weitere Wohnmöglichkeiten für im Betrieb tätige Familienangehörige. Die ergänzende Bebauung soll mit maximal zwei Vollgeschossen in offener Bauweise im rückwärtigen Teil des Plangebietes errichtet werden. Die erforderlichen Stellplätze werden entsprechend der Stellplatzsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land hergestellt.

Von Helge Treichel