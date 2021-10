Ortsbeirat ruft zur Herbst-Pflanzaktion in Schildow auf

Schildow

Der Ortsbeirat Schildow lädt zur Herbstpflanzaktion ein: Rund 3000 Blumenzwiebeln sollen auf dem Dorfanger vor der Kirche gepflanzt werden. „Nachdem der Anger neu gestaltet worden war und es bei der Fertigstellung zu früh für Zwiebeln war, wollen wir ihn ergänzend verschönern“, sagt Ortsvorsteherin Silvia Gaideck. Dies soll am Sonnabend, 23. Oktober, geschehen. Der Ortsbeirat ruft freiwillige Helfer auf, sich zu beteiligen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem neugestalteten Dorfanger an der Breite Straße. Auf der Fläche vor der Kirche sollen Narzissen, Krokusse, Schneeglöckchen und Blausternchen in die Erde kommen. Die Blumenzwiebeln stellt der Ortsbeirat und hofft auf eine breite Beteiligung beim Einpflanzen derselben. Wer mit anpacken möchte, ist herzlich willkommen. Handschuhe und Spaten oder andere Pflanzwerkzeuge sollten möglichst mitgebracht werden. Etwaige Fragen beantwortet Ortsvorsteherin Silvia Gaideck unter 0171/5 56 88 41. Eine ähnliche Aktion habe es 2019 mit 7000 Blumenzwiebeln in der Bahnhofstraße gegeben. „Die blühen sehr schön und wir bekommen nach wie vor positive Reaktionen von den Bürgern“, sagt sie.

Von Helge Treichel