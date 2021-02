Ortsvorsteher Jens Berschneider: „Meinen Respekt haben alle die, die sich der Gefahr aussetzen“

Mühlenbeck

Jens Berschneider (Freie Wähler) wurde im Juni 2019 zum neuen Ortsvorsteher des Ortsteils Mühlenbeck gewählt. Der Maurermeister, Jahrgang 1964, löste die langjährige Ortsvorsteherin Anita Warmbrunn (AG MüLa) in ihrem Amt ab, die stattdessen in die Gemeindevertretung wechselte.

Wie hat sich das Coronavirus auf das Handeln und Wirken des Ortsbeirates ausgewirkt?

Neben den vielen persönlichen Schicksalen hat es vor allem unsere Vereine und unsere Bildungseinrichtungen sehr hart getroffen. Wir als Ortsbeirat haben versucht, trotz der temporären Einschränkungen unsere Arbeit bestmöglich fortzusetzen. Das war nicht immer ganz einfach, aber zum Glück konnten wir alle Treffen als Präsenzsitzungen durchführen, so dass auch interessierte Bürger/innen unter Einhaltung der Corona-Regeln daran teilnehmen konnten. Für mich persönlich sehr wichtig, denn nicht alle sind technisch so ausgestattet, dass sie an Online-Sitzungen teilnehmen können.

Nach Schließungsabsichten in den vergangenen Jahren hat auch der Edeka wieder eine Perspektive. Quelle: Helge Treichel

Welche Projekte und Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Im Summter Kindergarten Koboldhaus konnte das alte Nebengebäude zu einem kleinen Schmuckstück ausgebaut werden und der Bebauungsplan für den geplanten Neubau des Mühlenbecker Edeka-Marktes nach langem Hin und Her beschlossen werden. Die Zehnrutenwegbrücke wurde wieder errichtet und die Schallschutzwände beim Ausbau der A10 aufgestellt – nicht zuletzt Dank des Engagements der Bürgerinitiative. Außerdem konnten wir als Ortsbeirat mit Verfügungsmitteln, welche für ausgefallene Festlichkeiten geplant waren, zwei Projekte für ein Jahr unterstützen. Die Kita Koboldhaus und die Kita Raupe Nimmersatt können dadurch am Bildungsprogramm der Gemüse – Ackerdemie teilnehmen.

Welche Aufgaben stehen für 2021 ganz oben auf der Agenda?

Der Neubau der Turnhalle an der Mühlenbecker Grundschule und der Ersatzneubau für das marode Jugendklubgebäude in der Bahnhofstraße und natürlich die Straßeninstandsetzung nach dem sogenannten Bernauer Modell, unter Berücksichtigung der vom Ortsbeirat festgelegten Reihenfolge.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Der ungebrochene Zusammenhalt untereinander und die Hilfsbereitschaft in dieser so schwierigen Zeit. Meinen Respekt haben alle die, die sich tagtäglich der Gefahr aussetzen, um ihrer Arbeit nachzugehen oder einfach, um zu helfen. Nicht zu vergessen sind auch die Kinder und Jugendlichen, die in 2020 so zurückstecken mussten.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Eine Rückkehr in die Normalität – Schulen und Kitas im Regelbetrieb, offene Gaststätten, Geschäfte und Dienstleister; Zusammentreffen wann und mit so vielen Menschen man will. Und nicht zu vergessen – sich mal wieder gedankenfrei die Hand zu reichen und sich herzlichst in die Arme zu nehmen, das fehlt schon sehr!

Von Helge Treichel