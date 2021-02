Ortsvorsteherin Silvia Gaideck: „Die Bürgerbeteiligung hat merklich abgenommen“

Schildow

Sylvia Gaideck (parteilos ist seit mehr als einem Jahrzehnt Ortsvorsteherin des Ortsteils Schildow. Die Rechtsanwältin, Jahrgang 1965, vertritt ihren Ortsteil zugleich als Gemeindevertreterin in der Fraktion der SPD. Im Jahr 2015 hatte sie vorübergehend ihre beiden Mandate verloren, da der damalige Wahlleiter davon ausging, dass sie nach Berlin umgezogen sei. Silvia Gaideck widersprach erfolgreich, da es sich in der Hauptstadt lediglich um einen Zweitwohnsitz handelte.

Wie hat sich Corona auf das Handeln des Ortsbeirates ausgewirkt?

Glücklicherweise konnten bisher alle Sitzungen des Ortsbeirats unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen entweder als Präsenzsitzungen oder als Hybridsitzungen durchgeführt werden. Die Bürgerbeteiligung hat jedoch merklich abgenommen. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen erschweren und verzögern das „Auf-den-Weg-bringen“ von Projekten und das Fehlen des persönlichen Gesprächs und des persönlichen Kontakts machen sich auf vielen Ebenen bemerkbar. Leider haben die Auflagen und Beschränkungen auch dazu geführt, dass die für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen des Ortsbeirats wie zum Beispiel der Frühjahrsputz und der Schildower Adventsmarkt abgesagt werden mussten. Es ist noch nicht sicher, ob diese Veranstaltungen im Jahr 2021 wieder durchgeführt werden können, aber ich hoffe das.

Welche Projekte und Maßnahmen konnten 2020 umgesetzt werden?

Gemeinsam mit der Gestaltungsgruppe konnte die Neugestaltung des Dorfangers an der Kirche in der Breitestraße angestoßen werden. Die Vergabe der Bauleistungen ist bereits 2020 erfolgt. Mit der Ausführung wird in diesem Frühjahr begonnen. Der Rewe-Markt ist in seinen neuen, größeren Standort in der Schönfließer Straße umgezogen, neue Arbeitsplätze sind hier entstanden. Der Neubau des zweiten Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße 14 mit weiteren sechs Wohnungen wurde 2020 begonnen und wird in diesem Jahr abgeschlossen. Der Altbau der Europaschule wurde saniert.

Welche Aufgaben stehen für 2021 ganz oben auf der Agenda?

In diesem Jahr steht die dringend benötigte Erweiterung des Hortes Kinderland an. Die Gemeindevertretung wird entscheiden müssen, ob das historische Hortgebäude durch einen Ergänzungsneubau erweitert und gegebenenfalls um ein zusätzliches Stockwerk aufgestockt wird, oder ob einem kompletten Neubau unter Abriss des Altgebäudes der Vorzug gegeben werden soll. In Schildow stehen des Weiteren müssen zwei Straßenbauprojekte und die Planungen zur Erweiterung des neuen Dorfplatzes an der Bahnhofstraße fortgeführt werden – auch mit Blick auf den geplanten Haltepunkt der Heidekrautbahn am Bahnhof Schildow.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen in Erinnerung?

Das sind vor allem die Existenzsorgen der Mitbürger auf Grund des Lockdowns und die Trauer derjenigen, die Angehörige verloren haben. Gefreut habe ich mich über die Wiedererrichtung der Zehnrutenwegbrücke, für die wir gemeinsam so lange gekämpft haben.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Ich wünsche mir vor Allem wieder mehr Normalität und kulturelles Erleben und die Möglichkeit sich wieder in größerem Kreis zu treffen und sich dabei auch mal wieder in den Arm nehmen zu können.

Von Helge Treichel