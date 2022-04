Osterschau der Kleintiere in Mühlenbeck: Verein lädt zum Schauen und Streicheln ein

Mühlenbeck

Bereits von weitem war das Wettkrähen der Hähne zu höhren. Nach einer dreijährigen Pause hatte der Kleintierzüchterverein Mühlenbeck und Umgebung (D 399) für Karsamstag und Ostersonntag zu seiner traditionellen Vogel-, Geflügel – und Kaninchenschau auf sein Gelände an der Woltersdorfer Straße eingeladen. Die Vielfalt, die von den zwölf Ausstellern geboten wurde, ist groß: 35 Rassen umfassten allein die ausgestellten Hühner (20) und Zwerghühner (15). Hinzu kamen zwei Enten- und sechs Taubenrassen, berichtet Vereinsvorsitzender Christian Brüsch. Die Stars der jüngsten Besucher waren natürlich die Vertreter der 25 verschiedenen Kaninchenrassen sowie die Küken mehrer Arten und Rassen.

Zweimal musste die Osterschau ausfallen

Nachdem die Traditionsveranstaltung in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, sei es für ihn eine große Freude und Erleichterung, dass die Gäste wieder herbeiströmen, sagte Christian Brüsch, der aus Basdorf stammt und seit 14 Jahren die Geschicke des Vereins mit seinen aktuell 24 Mitgliedern leitet. Die Einnahmen hätten genauso gefehlt wie das Vereinsleben auf der Strecke geblieben ist, gesteht der 45-Jährige mit Blick auf die Pandemiebeschränkungen und laufende Betriebs- udn Versicherungskosten. Doch zahlreiche Anrufe im Vorfeld hätten bereits darauf hingedeutet, dass das Interesse in diesem Jahr wieder groß ist. Und auch das Wetter passe hervorragend. „Ich bin begeistert von der Besucherresonanz“, sagt Brüsch.

Christian Brüsch zeigt einige Küken aus dem Brutkasten: Elena (3) aus Schildow und Effie (3, r.) und Mama Joe aus Berlin gehen auf Tuchfühlung. Quelle: Robert Roeske

Zu den Gästen gehört die dreijährige Matilda mit ihren Eltern. Ihre Glienicker Tagesmutter habe den Ausflugstipp gegeben, sagt Papa Dennis Gericke. Diese sei sogar selbst mit hergekommen. „Die Kleine hat richtig Spaß“, sagt der Vater, der allerdings auch zum ersten Mal eine derartige Tierschau besucht: „Das ist mal ganz lustig.“ Besonders, wenn die Verantwortung für Fütterung und Entmisten andere tragen.

Partnerverein bietet Ziergeflügel, Exoten und Kanarien

Nymphen-, Ziegen- und Wellensittichen präsentierte Marco Wiedwald am Stadt des Vereins ZEK Bernau, wobei die Abkürzung für Ziergeflügel, Exoten und Kanarien steht. In der Voliere zogen außerdem Zebrafinken und farbenfrohe Stanlays die Blicke auf sich. Es gehe darum, den Verein vorzustellen und den Besuchern eine Möglichkeit zum Gucken und zum Kaufen zu bieten, so Wiedwald. Der 47-Jährige aus Werneuchen ist seit gut zehn Jahren Mitglied des Vereins und genießt sichtlich den Trubel nach der dreijährigen Zwangspause. Vier Mitglieder des Vereins sind mit von der Partie, der Vorsitzende allerdings habe kurzfristig absagen müssen. Er hat Corona.

Noch ein weiterer Verein ist mit einem Stand vertreten – die Handarbeits- und Kreativgruppe vom D 842 Hartmannsdorf. Quelle: Robert Roeske

Am Stand von Marco Wiedewald sind auch Wachteleier im Angebot. Norbert Pfitzner aus Stolpe kauft zwei Packungen. Der 82-Jährige schwört auf die gesundheitsfördernde und mitunter sogar heilsame Wirkung der kleineren und braun gesprenkelten Eier. Bereits seit zehn Jahren befasse er sich mit dem Thema – und isst seitdem regelmäßig welche.

Osterschmuck – gehäkelt oder mit echtem Fell

Noch ein weiterer Verein ist mit einem Stand vertreten – die Handarbeits- und Kreativgruppe vom D 842 Hartmannsdorf. Gruppenleiterin Carina Zwink sowie Beate und Roland Friedrich verkauften an ihrem Stand Osterschmuck – gehäkelt und hergestellt aus echtem Kaninchenfell. Darunter waren auch kleine Plüschhäschen, die den echten gleich nebenan zum Verwechseln ähnlich sehen – einfach nur niedlich. Seit 15 Jahren ist die 1996 gegründete Gruppe in Mühlenbeck vertreten. Hier sei nicht nur viel los, sondern es gebe auch eine große Akzeptanz für ihr Hobby.

Elena (3) mit Mama Steffi aus Schildow am Brutkasten mit Küken. Quelle: Robert Roeske

Eine Imbissmöglichkeit und eine Tombola rundeten das Angebot der Osterschau ab – womit eigentlich alles wieder wie immer war und die pandemiebedingte Pause vergessen schien.

Von Helge Treichel