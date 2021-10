Parkplatz an der Hauptstraße in Mühlenbeck fertiggestellt

Mühlenbeck

Nach acht Wochen Bauzeit ist der neugestaltete Parkplatz an der Hauptstraße zur Nutzung freigegeben, die Bauarbeiten sind beendet: Der Parkplatz an der Hauptstraße 31/33, gegenüber vom Aldi-Markt, darf ab sofort befahren und genutzt werden. In der Vorwoche konnte Bauamtsmitarbeiter Thomas Strahl die Fläche fertig abnehmen. Seit Anfang August war hier gebaut worden.

Schwierige Planungen

Eine Ortsgestaltungsgruppe hatte sich in die Planungen zur Neugestaltung der Fläche mit eingebracht. Allerdings erwiesen sich die Anforderungen als sehr eng gestrickt: Die Verkehrssicherheit der beiden Zufahrten zum Parkplatz, die Zuwegung zu den dahinter liegenden Grundstücken sowie der Schutz der beiden großen Straßenbäume am südlichen Ende des Areals ließen nur wenig Spielraum für die Positionierung der Parkbuchten.

Letztendlich stehen hier nun zehn normale Stellplätze und zwei Behindertenparkplätze auf Betonsteinpflaster für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Wochentags zu Stoßzeiten (8 bis 18 Uhr) wird das Parken auf maximal zwei Stunden beschränkt. Hinzu kommt ein gewerblicher Stellplatz auf wassergebundener Decke, wie ihn ein Marktanhänger oder eine Imbissbude nutzen könnte. Rundherum sind die Stellplätze in Grünflächen und Sickermulden eingebettet.

Bis zum Winter werden noch Hecken gepflanzt. Einschließlich der Planungsleistungen kostete die Neugestaltung 215 000 Euro aus Gemeindemitteln.

Perspektive Ausbau L 21

Auf Baumpflanzungen verzichtet die Gemeindeverwaltung zunächst, da hier in naher Zukunft weitere Straßenbauarbeiten zu erwarten sind: Für die kommenden Jahre ist der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt Mühlenbeck geplant. Herr Strahl legte Wert darauf, den künftigen Verlauf der Hauptstraße bei Planung und Gestaltung von Anfang an mit zu berücksichtigen.

So wurde der neugestaltete Parkplatz etwas schmaler als der frühere Schotterplatz – denn die neue Straße soll an dieser Stelle etwas anders positioniert und vor allem breiter gebaut werden.

