Petition zum Schutz der Bäume: Gemeindevertretung stimmt gegen Antrag

Mühlenbecker Land

Vorerst wird es keine neue Gehölzschutzsatzung geben, so hat die Gemeindevertretung Mühlenbecker Land entschieden. Mit einer Petition hatte sich die Bürgerinitiative „Baumschutz Kommunal“ vorab für eine Verschärfung der Bestimmungen stark gemacht und ist damit nun gescheitert. Die Initiatoren wollten einen höheren Schutz für die Bäume erreichen. BI-Sprecher Alwin Schuster erklärte, der Bestand habe in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. Die Zahl der Nachpflanzungen liege deutlich unter der der Fällungen. Schuster sieht in der Erhaltung der Bäume nicht nur den Aspekt des Wald- und Gartencharakters der Gemeinde. Auch die Kompensation des CO2-Ausstoßes sei entscheidend. „Es ist wichtig, dass wir unsere Verpflichtung erkennen, unsere Bäume als wertvolles Gut zu schütze.“ Doch die Verwaltung sah die aktuelle Satzung als ausreichend an. Ein Antrag, das Thema erneut in den Umweltausschuss zu verweisen, wurde abgelehnt.

Von Wiebke Wollek