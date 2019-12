Schildow

Böse Überraschung für einen Fahrzeugbesitzer in der Krummen Straße in Schildow am Montagmorgen (16. Dezember): Gegen 5.45 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Pkw Peugeot 308 fest, dass sein Fahrzeug in der Nacht von bisher unbekannten Tätern entwendet wurde.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen B-AE 4675 war auf einem zur Straße hin offenen Grundstück geparkt. Die Polizei fahndet nach dem Pkw. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 5000 Euro beziffert.

Von MAZonline