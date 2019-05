Mühlenbecker Land

Der Pflegestützpunkt Oberhavel bietet weiter kostenlose Beratungstermine in Schildow an. Der Testlauf zeigte einen hohen Bedarf rund ums Thema Pflege. Der Pflegestützpunkt Oranienburg ist eine neutrale Beratungsstelle zum Thema Pflege. Er unterstützt für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen ebenso wie deren Angehörige, Freunde, Nachbarn, rechtliche Betreuer und Arbeitgeber.

Außensprechstunden bleiben

Seit einem Jahr erprobte der Pflegestützpunkt regelmäßige Außensprechstunden im Mühlenbecker Land. Die Termine wurden so gut angenommen, dass die Beratung nun dauerhaft etabliert werden soll. Immer am vierten Dienstag eines Monats steht Sozialberaterin Daniela Richter von 9 bis 12 Uhr in Schildow bei allen Fragen rund ums Thema Pflege Rede und Antwort.

Beratung im Ortsvorsteher-Büro

Die Beratung findet im Büro der Schildower Ortsvorsteherin, Schmalfußstraße 6, 1. Etage (kein Aufzug) statt. Der Pflegestützpunkt Oranienburg macht aber auch Hausbesuche.

Beratung und Hilfe

Die Mitarbeiter helfen bei der Beantragung von Leistungen, etwa zur Behandlung von Erkrankungen, zur Pflege und Altenpflege, und vermitteln Angebote und Unterstützung bei der Pflege, der Betreuung und zur Entlastung. Speziell in Schildow hilft Daniela Richter qualifiziert auch bei persönlichen Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Dazu bespricht sie mit den Ratsuchenden deren Vorstellungen, Werte und Überzeugungen und gibt konkrete Hilfestellungen für die ganz persönliche Situation. Dabei wird nicht mit Vordrucken gearbeitet, sondern jede Verfügung schriftlich in Textform erstellt.

Von MAZonline