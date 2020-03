Mühlenbecker Land

Am 15. März um 16.30 Uhr ist es wieder soweit: Start für die neue Konzertsaison der Phoenix-Orchester-Akademie in der Historischen Mönchmühle Mühlenbeck. Den Auftakt geben Franks Gitarren-Kids und Carmens Streicher-Eleven mit einer spannenden Musizierstunde aus Klassik-, Folk-, Pop- und Weltmusik. Der Einlass zum traditionellen Kuchenbuffet ist ab 16.00 Uhr. Desweiteren sind in der diesjährigen Konzertreihe neben dem legendären Donkosaken-Balalaika-Ensemble unter Leitung von Viktor Skriptchenkow und Klezmer mit Harry’s Freilach auch Jessica Flemming an der Harfe, erstmals zusammen mit Sopranistin Marie Brétel, sowie der international gefeierte schottische Meister an der Gitarre Ian Melrose und Sängerin Kerstin Blodig als Duo Kelpie zu hören, sowie ein weiteres Kinder- und Jugendkonzert und die traditionelle Weihnachtsmusik bei Kerzenschein.

Eintritt inklusive Kaffee und Kuchen beträgt am 15. März zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder. Kartenreservierungen sind unter Telefon 033056/75 529 oder unter www.phoenix-orchester.de möglich.

Von MAZonline