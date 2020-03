Mühlenbecker Land

Wie die Phoenix-Orchester-Akademie am Mittwoch mitteilte, fallen die ersten drei Konzerte der Saison aus aktuellem Anlass aus. Davon betroffen ist auch die geplante Saisoneröffnung am 15. März in der Historischen Möchmühle Mühlenbeck. Ebenso sind die Konzerte am 19. April und 17. Mai betroffen. Wie der Veranstalter mitteilte werden die Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Von MAZonline