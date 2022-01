Polizei ermittelt Schildow: Jugendgruppe raubt 17-Jährigen aus

Schildow

Ein 17-jähriger Radfahrer war am Montag (24. Januar) gegen 16.15 Uhr auf der Schillerstraße nahe des Kiessees in Schildow mit dem Fahrrad unterwegs. „An einer Engstelle wurde er durch eine ihm unbekannte Personengruppe an der Weiterfahrt gehindert“, berichtete Henrik Schadow, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Die fünf Jugendlichen hielten ihm ein Pfefferspray vor und forderten ihn dazu auf, seine mitgeführten Wertgegenstände an sie zu übergeben.

„In der Folge durchsuchte die Gruppe seine Jacke und nahm ihm die Mütze, Kopfhörer, das Smartphone und ein Messer ab“, erläuterte der Polizeisprecher weiter.

Polizei schnappt Jugendgruppe am Bahnhof Mönchmühle

Um seine Sachen wiederzubekommen sollte der 17-Jährige Geld an die Gruppe zahlen. Einige der Sachen bekam der 17-Jährige tatsächlich wieder ausgehändigt, bevor sich die Jugendlichen entfernten. „Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die zwei Mädchen und drei Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren am Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle feststellen.“

Die Jugendlichen aus Berlin wurden allesamt vorläufig festgenommen und nach der Vernehmung an die Erziehungsberechtigten übergeben. Zuvor konnte noch das gestohlene Messer des 17-Jährigen festgestellt werden. Alle fünf müssen sich nun wegen Raubes verantworten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

