Polizei ermittelt: Unfallflucht auf der A10 bei Mühlenbeck

A10/Mühlenbeck

Am Donnerstag (8. Oktober) gegen 11.30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw MAN den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Mühlenbeck in Fahrtrichtung Prenzlau. Auf dem rechten Fahrstreifen befand sich ein Lkw mit einem polnischen Kennzeichen. Dieser bislang unbekannte Fahrer kam nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und geriet in der Folge auf den Beschleunigungsstreifen.

Dabei stieß der Lkw gegen den Außenspiegel des MAN. Im Weiteren entfernte sich der polnische Lkw vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Er konnte nicht mehr festgestellt werden. Am Lastkraftwagen des 53-Jährigen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen den unbekannten Fahrer.

Von MAZonline