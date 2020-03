Mühlenbecker Land

Erst eine Mittelinsel überfahren, dann vom Unfallort geflüchtet – so machte es zumindest ein Mann am Montagabend (9. März) in Schildow. Gegen 21.15 Uhr meldeten Zeugen eines Volvo mit Berliner Kennzeichen, der in der Hauptstraße eine Mittelinsel überfahren hatte, mehrfach mit dem Bordstein kollidiert und an einer Mauer zum Stillstand gekommen war. Der Fahrer verließ den Wagen und flüchtete zu Fuß. Trotz Unterstützung der Berliner Polizei und eines Polizeihubschraubers konnte der flüchtige Fahrer nicht mehr festgestellt werden. Der nicht mehr fahrbereite und nicht in der Fahndung stehende Volvo wurde sichergestellt.

Geldbörse und persönliche Gegenstände gefunden

Die Feuerwehr musste ebenfalls an die Einsatzstelle ausrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten aufzunehmen. Im Inneren des Fahrzeugs stellten die Beamten eine Geldbörse und persönliche Gegenstände des Fahrzeughalters fest. Der 36-Jährige konnte bislang nicht erreicht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline