Bereits 2020 hatte die Gemeinde Mühlenbecker Land probeweise eine erste Straße – die Ahornstraße in Schildow – auf 320 Metern Länge nach dem neuen, sogenannten „Bernauer Modell“ instandgesetzt. In diesem Jahr folgte das erste Instandsetzungsprojekt in größerem Umfang: Die Zühlsdorfer Waldstraße, Steinpfuhlstraße und Krumme Straße auf insgesamt 910 Metern sowie der Schildower Brombeerweg auf 345 Metern sind nun nach dem neuen Modell befestigt. Seit Anfang Juli 2021 wurde hier gebaut, in der zweiten Oktober-Woche erfolgte die Abnahme der Straßen.

Kompromiss-Lösung im Straßenbau

Das „Bernauer Modell“ stellt im Grunde eine Kompromiss-Lösung dar: zwischen dem zuvor üblichen, regelmäßigen Schieben zur Instandsetzung der Sandstraßen und dem langfristigen, aber für Anwohner recht kostenintensiven Straßenausbau. Auch hier in Schildow und Zühlsdorf wurden die Sandstraßen zuerst glattgeschoben. Anschließend wurde zusätzlich eine zehn Zentimeter dicke Asphalt-Tragdeckschicht aufgebracht. Diese entspricht bei weitem nicht den Anforderungen eines langfristig angelegten Straßenausbaus, wird jedoch als Instandsetzungsmaßnahme ohne Anliegerbeteiligung komplett aus den Mitteln der Gemeinde finanziert und soll je nach Untergrund zehn bis 20 Jahre halten. Rund 340 000 Euro ließ sich das Mühlenbecker Land die Maßnahmen kosten, die Summe wird aus dem „Bau-Budget“ der Gemeinde bezahlt.

Es gibt Vor- und Nachteile bei diesem Modells

Für eine Instandsetzung nach dem „Bernauer Modell“ ist nicht jede Straße geeignet – unter anderem spielen hier die Beschaffenheit des Untergrunds sowie Höhenunterschiede beziehungsweise Gefällestrecken eine Rolle. Bereits jetzt zeigen sich Vor- und Nachteile der Methode: So stellt die Regenentwässerung eine Herausforderung dar, da ohne tiefgreifenden Ausbau nur flache Entwässerungsmulden angelegt werden können. Dem wirkte das Bauamt entgegen, indem die Straßenoberfläche als Dachgefälle angelegt wurde. „Während der ersten Regenfälle hat das gut funktioniert, das Wasser wurde viel gleichmäßiger verteilt“, berichtet Bauamtsmitarbeiter Thomas Strahl. „Bei gefrorenem Boden oder Starkregen könnte es aber zur Pfützenbildung kommen“, befürchtet er.

Die neue Asphaltdecke ist 3,50 Meter breit, im Kreuzungsbereich auf bis zu vier Meter aufgeweitet. Das reicht für den Anwohnerverkehr, könnte aber für größere Fahrzeuge wie die Müllautos der AWU problematisch werden. Sorgen macht auch der Untergrund: Da für eine Instandsetzung keine Straßenbäume gefällt werden, könnten mittelfristig an einigen Stellen Wurzeln den Oberbau der Straße hochdrücken.

Den Höhenausgleich zwischen neuer Straßenoberfläche und den Grundstückszufahrten muss jeder Anwohner selbst herstellen, zum Beispiel indem die Grundstückszufahrt gepflastert wird. Dies sei allerdings auch bei kostenpflichtigem Straßenausbau üblich.

