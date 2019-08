Schildow

Lang ersehnt und endlich in Aussicht: Die Oberhavel-Kliniken wollen in Schildow bis Mai 2022 eine Seniorenwohnstätte mit Pflegedienst und Arztpraxis errichten. Auf einer Fläche von rund 6580 Quadratmetern soll ein Gebäudekomplex mit vier Geschossen entstehen. Dieser soll genügend Raum für Pflegeplätze in zwei Hausgemeinschaften mit je zwölf Bewohnern bieten, aber auch Platz für rund 60 Ein- und Zweiraumwohnungen für Betreutes Wohnen. Darüber hinaus sollen 20 Tagespflege-Plätze zur Verfügung stehen, informierte Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel-Kliniken. Zusätzlich zum am Jahresbeginn vollzogenen Grundstückserwerb werde die kreiseigene Klinikgesellschaft rund 20 Millionen Euro investieren. Der Bauantrag werde voraussichtlich im Herbst dieses Jahres gestellt, so Troppens. Der Baubeginn sei für das kommende Frühjahr geplant.

So soll das Gebäude aussehen. Quelle: Helge Treichel

Um über den aktuellen Planungsstand zu informieren, war für Dienstagmittag zu einer Informationsveranstaltung auf dem künftigen Baufeld zwischen Sportplatz und der Heidekrautbahnstrecke eingeladen worden. Als Gesprächspartner nahm daran Landrat Ludger Weskamp ( SPD) teil – neben etlichen Gemeindevertretern und Senioren aus dem Ort.

Dank des Engagements der Oberhavel-Kliniken werde auf einer durch die frühere industrielle Nutzung kontaminierten Brachfläche ein Zentrum für die Gemeinde Mühlenbecker Land geschaffen, sagte Landrat Weskamp. Der Landkreis befasse sich seit sechs bis sieben Jahren mit dem wichtigen, aber auch herausfordernden Vorhaben, für das sich kein privater Interessent gefunden habe. Der Pflegebedarf steige in Oberhavel ganz besonders stark. Künftig werde auch in Schildow „eine gute Betreuung am Wohnort“ möglich. Dass 2022 auch genügend Fachpersonal zur Verfügung steht, dafür sorge der Landkreis zum Beispiel mit seiner Krankenpflegeschule vor. Derzeit gebe es insgesamt fast 300 hiesige Azubis in diesem Bereich. Weskamp dankte der Gemeinde und dem Bürgermeister für das Projekt.

An Schautafeln wurde über Details des Baukörpers informiert. Quelle: Helge Treichel

Obwohl Filippo Smaldino ( SPD) wegen eines kurzfristigen Krankenhausaufenthalts verhindert war, hatte er auf Nachfrage dennoch geschildert, was für eine Freude das Projekt für ihn bedeutet. Bereits vor seiner Amtszeit vor acht Jahren habe er dafür Klinken geputzt. Ein vorheriger Investor sei angesichts der Altlastenproblematik „kurz vor den Baggerarbeiten wieder abgesprungen“ – und das war schon der zweite vergebliche Anlauf. „Um hier etwas hinzubekommen, mussten wir uns was einfallen lassen“, so Smaldino.

Das Projekt schaffe nichts Geringeres als eine neue Ortsmitte und „hat enorme Auswirkungen auf die Lebensqualität“, sagte der Verwaltungschef. Der vorhandene Dorfplatz werde aufgewertet, ein Brunnen und ein Café mit öffentlicher Toilette rückten damit in greifbare Nähe. „Mit diesem Projekt verabschiedet sich Schildow im Zentrum von seiner dörflichen Struktur“, so Smaldino: „Ich bin glücklich, dass wir das für unsere Menschen anbieten können.“ Neben der reaktivierten Heidekrautbahn-Stammstrecke sei das Seniorenwohnprojekt das „Sahnehäubchen“.

Acht Anmeldungen und weitere Anfragen lägen bereits vor, sagte Andrea Hagen, Bau-Abteilungsleiterin der Oberhavel-Kliniken.

Etliche Kommunalpolitiker und Senioren nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel