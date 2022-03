Putins Angriffskrieg: Geflüchtete aus der Ukraine stranden in Zühlsdorf

Zühlsdorf

Mehrere Kinder tollen mit Rollern und Fahrrädern über den Hof. Die Mütter und Oma Sinaida Shapovalova schauen dem Treiben zu. Noch vor wenigen Wochen haben alle ein normales Leben im ukrainischen Charkiw oder Kiew geführt. Jetzt wohnen sie im Gebäude des „Heidekrugs“ in Zühlsdorf. Putins Angriffskrieg hat sie hier Mitte März stranden lassen.

Das Erlebt ist für sie (noch) nicht in Worte zu fassen

„Mir fehlen eigentlich die richtigen Worte, um auszudrücken, wie freundlich wir aufgenommen wurden und wie sehr alle Leute helfen“, sagt Sinaida Shapovalova. Sie freue sich, dass die Familie beisammen sei, abgesehen von den Männern. Ihre Töchter Ludmilla und Svetlana seien in Zühlsdorf und auch die Enkel David (3), Ilia (5), Roman (9) und Wladimir (12). Sie sei sehr dankbar für die Hilfe, sagt die 66-Jährige. Die Abreise und die Reise selbst seien sehr schwer gewesen. „Ich schaffe es noch nicht, darüber zu reden.“

In Zühlsdorf sind innerhalb kürzester Zeit zwei Wohnungen durch ehrenamtliches Engagement hergerichtet worden. In Schönfließ wird von freiwilligen Helfern eine Kleiderkammer betrieben, um die Gäste unbürokratisch zu unterstützen.

Raketen und Kampfflugzeuge seien über ihr Haus geflogen. Als ihre Tochter Svetlana vor einem Geschäft stand, sei ganz in der Nähe eine Rakete eingeschlagen. Als sie wieder aufstehen konnte, sei ein dreistöckiges Wohnhaus verschwunden gewesen, das Geschäft und die Apotheke zerstört. Überall hätten Leichen gelegen. Soldaten hätten sich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal in der Stadt befunden. Als sie ins Ungewisse aufbrachen, hätten sie die ersten russischen Panzer gesehen. Und als sie endlich im Zug waren, seien ständig Kampfjets über sie hinweggeflogen. „Wir hatten große Angst, dass der Zug beschossen wird.“

In Zühlsdorf mit allem Nötigen versorgt

Inzwischen seien sie behördlich angemeldet, bekämen Geld, hätten Essen, Spielzeug und einen Fernseher. Privat hätten sie bereits etwas Deutschunterricht gehabt und die Kinder machen im Sportverein mit. Kitaplätze sind allerdings ein Problem in Zühlsdorf, da es schon vor Ankunft der Ukrainer eine Warteliste gab.

Die Familie von Sinaida Shapovalova (v.l.): David (3), Tochter Ludmilla, Ilia (5), Tochter Svetlana, Roman (9) und Wladimir (12). Quelle: Helge Treichel

Neben der Familie von Sinaida Shapovalova wohnen noch zwei weitere Familien im Heidekrug-Gebäude – zwei Mütter mit ihren drei erwachsenen Töchtern, einem jüngeren Sohn und einem Enkelkind.

Tatkräftige Hilfe vom Gewerbeverein Mühlenbecker Land

Dass sie in Zühlsdorf eine vorübergehende Unterkunft fanden, ist dem Gewerbeverein Mühlenbecker Land und speziell seinem Vorsitzenden Mathias Treffurt zu verdanken. Auf der Suche nach Wohnraum war ihm vom Bürgermeister sofort der Kontakt zu Eigentümer Martin Czaja vermittelt worden. Neben dem Gastraum stellte der eine Zwei- und eine Fünf-Raum-Wohnung zur Verfügung.

Viele Arbeitsstunden in Zühlsdorf, um Haus bewohnbar zu machen

Freiwillige Helfer des seit 2015 tätigen und 2017 gegründeten Vereins „Mühle United“ wiederum sagten auf Anfrage zu, das Abrisshaus auf die Schnelle bewohnbar zu machen. „Aus den Putz- und den Malerarbeiten wurde ein Vollzeitjob“, blickt Vereinsvorsitzende Ulrike Haase zurück. Denn es fehlte zunächst ein Heizkessel – und nach dessen Inbetriebnahme kam es zu neun Rohrbrüchen in vier Räumen. Über das Netzwerk des Gewerbevereins seien die Reparaturen organisiert worden. Immer wieder musste aufgeräumt und renoviert werden...

Die desolate Heizungsanlage entwickelte sich zum Sorgenkind. Quelle: privat

Die Vereine bündelten ihre Kräfte. „Das macht Sinn und das macht Spaß“, sagt Ulrike Haase. Der Effekt wachse und man könne vielen Menschen Halt geben. Nachdem viele Helfer kurzfristig Menschen bei sich zu Hause aufgenommen hatten, würden nun langfristigere Lösungen in Form von abgeschlossenen Wohneinheiten gesucht. Bei der Flüchtlingswelle 2015 habe sie große Angst gehabt, „was sozial mit der Gesellschaft passiert“. Und da sie mit Ängsten stets offensiv umgehe, sei sie aktiv geworden, damit es nicht schiefläuft, sagt die 56-Jährige. Viele Freundschaften seien daraus entstanden. Auch wenn die Situation jetzt eine andere sei, so seien doch wieder „viele fantastische Leute bereit, ihre Komfortzone zu verlassen“.

Mehr als 100 Geflüchtete in der Gemeinde

Mehr als 100 Geflüchtete aus der Ukraine seien bislang im Mühlenbecker Land untergekommen, informierte Bürgermeister Filippo Smaldino auf Nachfrage – zum größten Teil durch privates Engagement. Es werde allerdings eine Dunkelziffer vermutet.

Junge Frauen erzählen über traumatischen Erlebnisse

In bestem Englisch berichten Alexandra (25) und Polina (24) von ihrer Flucht aus der Ukraine. Alexandra hat ihre Mutter Julia (46) ihren Bruder Matwej (9) und ihre Tochter Alice (5) dabei. Ihr Vater und ihr Mann warten in der Ukraine darauf, dass sie ausgerüstet werden, um in die Kämpfe eingreifen zu können. Polina kam mit ihrer Mutter Olga (47) und ihrer Schwester Dariia (27). Ihr Vater arbeitet als Chirurg für die ukrainische Armee.

Zwei volle Tage sei ihr Evakuierungszug durch die Ukraine gefahren, berichtet Alexandra. Vor der Abfahrt seien Phosphorbomben gefallen. Ständig hätten sie im Keller Schutz gesucht. Die Zustände im Zug seien schrecklich gewesen. Zusammen mit kleinen Kindern und Hunden sei man quasi eingesperrt gewesen, ohne Wasser und Essen. Für einen Tag seien sie in einem Fitnessstudio in Polen untergekommen, um dann nach Berlin weiterzufahren. Wenn die ukrainische Armee die Städte befreit und gesichert hat, wollen sie wieder zurückkehren. „Mein Herz hängt an meiner Heimat“, sagt sie. Wann das sein wird, wisse allerdings noch keiner.

