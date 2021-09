Randale und Polizeieinsatz: Neuer Schildower Dorfanger hielt keine zwei Wochen

Schildow

Nur knapp zwei Wochen nach dessen feierlicher Eröffnung stehen wieder Bauzäune auf dem Dorfanger in Schildow. Insbesondere die Sitzelemente haben offenbar nicht der Zerstörungswut standgehalten. Am Montag hatten Mitarbeiter des Gemeindebauhofes festgestellt, dass die drei Drehliegen in ihrer Verankerung gelockert wurden und nicht mehr standsicher sind. Sie wurden mit Zaunelementen abgesperrt, um eine weitere Nutzung zu verhindern. Zudem seien mehrere Verschraubungen von Sitzelementen auf der Granit-Einfriedung gelockert worden. Herausgedrehte Muttern und Schrauben wurden gefunden, berichtet Thomas Strahl aus dem Bauamt.

Kommunalpolitiker zeigt sich enttäuscht

Entsetzt und zutiefst enttäuscht vom Umgang mit den neu geschaffenen Werten in der Schildower Ortsmitte zeigte sich Gemeindevertreter Hartmut Lackmann im MAZ-Gespräch. „Das deprimiert einen. Wir haben so viel Zeit und Kraft in die Gestaltung gesteckt“, sagt er mit Blick auf die Arbeit der Ortsgestaltungsgruppe. Enttäuscht habe ihn auch die vorgefundene „Müllwüste“ nach den Treffen von Jugendlichen.

Auch die einzelne Drehliege ist zerstört worden. Quelle: Helge Treichel

Bereits am Sonnabend sei die Polizei gegen 19.45 Uhr über eine Ruhestörung an der Ecke Breite Straße/Hauptstraße informiert worden, bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf Nachfrage. Es seien 30 bis 40 Jugendliche gemeldet worden. In der Gruppe sei „extrem laute Musik“ abgespielt und es seien Knallkörper gezündet worden. Das Ordnungsamt sei laut Anrufer nicht erreichbar gewesen. Beim Eintreffen der Beamten seien die Jugendlichen gerade dabei gewesen, den Platz zu verlassen. Sie seien zur Ruhe ermahnt und ihnen seien Folgemaßnahmen angedroht worden. Da sich alle daran hielten, sei der Einsatz schnell beendet worden. Ein Schaden sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestellt worden, sagte Dörte Röhrs.

Acht Leute auf einer Liege

Gleich am Montag waren auch Mitarbeiter der Höfert GmbH vor Ort. Die Firma für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau aus Eggersdorf hatte den Umbau des Dorfangers realisiert, in den die Gemeinde 210 000 Euro investiert hatte. Fotos und ein Video von den wackeligen Liegen sei an den Hersteller in Kiel geschickt worden. Wann die Reparatur erfolgen kann und was diese kostet, könne er noch nicht sagen, so Bauleiter Gunnar Niehoff. Laut Polizei hätten sich bis zu acht Personen auf den Liegen befunden und darauf zu schaukeln versucht. „Für solche extremen Belastungen sind die Liegen natürlich nicht ausgelegt“, sagte Niehoff.

Von Helge Treichel