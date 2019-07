Im Neubaugebiet am Traubeneichenweg in der Bieselheide rasen Kraftfahrer sogar in die kurzen Querstraßen. Verkehrsberuhigung durch 30er Zone, Spielstraßen und Schwellen auf der Fahrbahn werden nicht immer beachtet. Junge Eltern fürchten daher um ihre Kinder vor ihren Grundstücken. Mühlenbecks Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) sucht auf seiner Sommertour nach Lösungsansätzen.