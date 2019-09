Summt

Ihren 65. Hochzeitstag feierten am 4. September Rita (83) und Paul Gatz (88) aus Summt. Gefeiert wurde mit Kindern, Enkeln und Urenkeln im heimischen Garten.

Seit 1957 lebt das Eiserne Brautpaar in Mühlenbeck und fühlt sich sehr wohl in der Gemeinde. Paul Gatz ist bekannt in der Nachbarschaft für seine Hilfsbereitschaft. Auch seine Frau, die in ihrer Mobilität etwas eingeschränkt ist, unterstützt der Mühlenbecker liebevoll. Den Umgang mit den modernen Medien allerdings, überlässt er lieber ihr. Die stolze Oma ist geübt im Umgang mit dem Smartphone, das der Enkel extra für sie eingerichtet hat.

In diesem Jahr überbrachte die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bonk die Glückwünsche des Bürgermeisters, der selbst terminlich verhindert war. Auch zur diamantenen Hochzeit vor 5 Jahren hatte Filippo Smaldino dem Paar schon gratuliert. An die Begegnung mit ihm erinnern Rita und Paul Gatz sich gern zurück.

Von MAZonline